Sob liderança de Cid, integrantes do diretório do PDT Ceará convocam eleição de nova presidência

O diretório do PDT Ceará deve votar, no próximo dia 16 de outubro, nova presidência para a legenda no Estado. A medida anunciada pelo senador Cid Gomes (PDT) na última segunda-feira (2) foi formalizada nesta sexta-feira (6). Para realizar a convocação, foram coletadas 49 apoios dentre os 84 integrantes do diretório estadual.

A nova eleição para a presidência e demais cargos da Executiva do Diretório estadual é uma reação da ala cidista do PDT Ceará após o deputado federal André Figueiredo (PDT) retomar a presidência da sigla antes do previsto.

Veja também

Em julho, ele havia tirado licença para Cid, vice-presidente, ficar à frente do partido até novembro. Agora, Figueiredo acumula os cargos de presidente nacional interino e presidente estadual do partido. A meta dos pedetistas ligados a Cid é colocá-lo de forma definitiva na presidência do partido.

Dentre os apoios para a nova convocação, estão 10 deputados estaduais, quatro deputados federais, além do próprio senador Cid Gomes. Também assinaram o edital de convocação prefeitos e vice-prefeitos do PDT.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o deputado André Figueiredo sobre a convocação para retirá-lo da presidência do diretório. Por meio da assessoria de imprensa, ele informou que não está se manifestando sobre o assunto.

Após encontro do PDT Fortaleza, nesta quinta-feira (5), Figueiredo havia ironizado a coleta de assinaturas por aliados de Cid. "Daqui a pouco só eu que não assino essa lista", afirmou. Ele disse ainda que a coleta de assinaturas é um “direito deles”.