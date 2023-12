Sarto e a flutuante candidatura à reeleição em 2024

Hora de se despedir de 2023 e mergulhar no ano eleitoral de 2024 que, a depender do clima que vivemos nos dois últimos anos, na política cearense, promete ser intenso. Para nossa última conversa, trago um nome central para o cenário político do próximo ano: o prefeito de Fortaleza, José Sarto, do PDT. Na sexta-feira (29), o prefeito visitou o Sistema Verdes Mares e, em diferentes entrevistas, respondeu a uma pergunta clássica para a véspera do último ano de mandato: "O senhor é candidato à reeleição?". A resposta, confesso, não me pareceu tão categórica, por mais óbvia que, num primeiro momento, uma candidatura à reeleição aparente ser.

Fato é que, estamos no fim de 2023, e José Sarto não diz se é pré-candidato à reeleição de 2024. Isso já chamaria atenção em qualquer véspera de ano político, mas ganha contornos mais fortes se situarmos a posição do prefeito em uma realidade de disputa pré-eleitoral que tem três pré-candidatos anunciados na oposição e cinco em um mesmo partido: o PT. Claro que quem está à frente da máquina pública pode ter estratégias diferenciadas. Contaria para si, talvez, o senso comum de uma “naturalidade” da candidatura à reeleição; então, de certa forma, já seria um pleito do tipo “todos contra um”. Ou pode-se apegar à noção de que a quem está no cargo cabe mostrar serviço e cumprir promessas, porque o resto, quem sabe, virá como consequência.

Ponderações à parte, a falta de firmeza na defesa da própria pré-candidatura é simbólica no cenário em que está inserido o prefeito. Ao longo do ano, Sarto enfrentou descrédito em sua pré-candidatura por parte do senador e liderança do PDT Ceará, Cid Gomes, e foi alvo ainda de declarações que insinuavam a possibilidade de o candidato do PDT em Fortaleza ser o ex-prefeito Roberto Cláudio. O ambiente entorno do PDT não é fácil. O partido arrastou crise durante todo 2023 e está às vésperas de, oficialmente, perder dezenas de prefeitos, além de deputados estaduais e federais e do senador Cid Gomes.

Isso tudo acontecendo, e Sarto focado na administração, segundo ele.

José Sarto Prefeito de Fortaleza “Ainda estou no botão administrativo, porque Fortaleza tem tanta demanda! (...) 24 horas no dia, tem sido pouco tempo para que eu cumpra a agenda administrativa. Imagina se eu, agora dezembro, começar a me preocupar com eleição. (...) Estou deixando a tratativa ser feita pelos dirigentes do partido”.

De fato, na última semana do ano, o presidente nacional interino, André Figueiredo, que protagonizou, nos últimos meses, a queda de braço com Cid pelo comando do PDT, esteve reunido com vereadores da Capital. Roberto Cláudio, presidente do PDT Fortaleza, fez live com os três deputados estaduais do partido que integram sua ala política - para citar movimentações recentes. São estratégias de aproximação e articulação de bases. Há tratativas sendo feitas pelos dirigentes.

Inseridos em um histórico político que tanto privilegia o protagonismo pessoal, funciona ficar de fora das movimentações públicas? José Sarto se movimenta, a preço de hoje, sob uma regência saturnina, cujas características seriam as de estrutura, disciplina, obediência, responsabilidade e paciência. Não à toa, ao ser questionado sobre a candidatura à reeleição, a resposta é ocupada, na maior parte, pelas ações que tem desempenhado como gestor.

José Sarto Prefeito de Fortaleza “Ainda é muito prematuro. Estamos ainda em dezembro e há muitas urgências que nos interpõem nesse momento, é o medicamento no posto, é a qualidade da merenda escolar, é a rua sem lama, é a política habitacional, é o papel da casa. Estou muito envolvido na gestão dos grandessíssimos problemas de Fortaleza”

Para a astrologia, e vou me aproveitar do misticismo tradicional do fim do ano, Saturno é o “senhor do carma e do tempo”, lembrando-nos de que toda ação tem sua reação. Nos meses seguintes, já que o calendário eleitoral se impõe, chegará o tempo de se prestar contas.

Nessa hesitação sobre o próprio destino e em um cenário pré-eleitoral sem favoritos, não se pode tirar de vista uma leitura feita também pelo prefeito: “A população de Fortaleza é vanguardista, é anti-hegemônica, é impalpável”.

*Esse texto foi publicado, em primeira mão, na newsletter Antessala, enviada semanalmente para os assinantes do Diário do Nordeste. Seja assinante.

