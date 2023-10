Prefeito de Aquiraz e primeira-dama dançam música de A Bela e a Fera em festa das crianças

A um ano das eleições, está valendo tudo mesmo para fazer média com a população. Em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, o prefeito, Bruno Gonçalves (PL), e a primeira-dama e secretária do Trabalho e Assistência Social, Carla Ibiapina, se fantasiaram dos personagens da história infantil A Bela e a Fera e fizeram uma perfomance da valsa do clássico, vestidos de príncipe e princesa.

Em um palco montado na praça da cidade, Bruno e Carla dançaram, com direito a beijo no final. "Eita frio na barriga. Que vegonha, passei o dia ensaiando", disse o prefeito, em vídeo compartilhado pelo casal.

Em sua primeira gestão como prefeito, Bruno, que é ex-deputado estadual e filho do prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves e da deputada estadual Marta Gonçalves, teve tumultuados primeiros anos à frente da prefeitura, com forte oposição na Câmara Municipal e abertura de investigações contra ele. Na contagem regressiva para tentar reeleição, o prefeito tem fortalecido a presença nas redes sociais, inclusive apostando no humor.

Não é inédito um gestor público se fantasiar em festas lúdicas, o Natal que o diga. Em Pacajus, o hoje prefeito afastado, Carlomano Marques (MDB), chegou a se vestir de Papai Noel e fazer a chegada ao município em um helicóptero. Em Paraibapa, a prefeita Ariana Aquino (Republicanos) também incorporou o espírito natalino, vestindo-se de Mamãe Noel.

Quando se trata de ação política, não se pode dissociar um fato dos interesses que envolvem também imagem pública e eleitoral. Não são eventos aleatórios, há o componente eleitoral, a necessidade de estreitar os laços com o eleitorado para somar um capital político de imagem que se reverta em voto. O lúdico não está ausente desse cálculo.