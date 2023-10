Cid diz que foi surpreendido por decisão de André Figueiredo de retomar presidência do PDT Ceará

O senador Cid Gomes (PDT) disse ter sido surpreendido pela decisão do presidente nacional interino do PDT, deputado federal André Figueiredo, em suspender a licença e retomar a presidência do PDT Ceará. O anúncio do retorno do deputado foi feito em reunião com aliados na sede do PDT Ceará, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (2).

Através da assessoria de comunicação, o senador afirmou ainda que deverá se reunir com lideranças do partido para definir quais serão os próximos passos.

Cid assumiu interinamente a presidência do PDT Ceará em julho deste ano e deveria permanecer no cargo até novembro. A troca de comando foi anunciada em meio à acirramento interno, situação que tem ganhado novos contornos desde julho de 2022, quando o partido rompeu as relações com o grupo governista, comandando pelo hoje ministro da Educação, Camilo Santana (PT), durante o processo eleitoral.

Sem acordo interno sobre a relação com o governador Elmano de Freitas e seu partido, o PT, ala pedetista ligada a Cid chegou a cobrar que fosse convocado o Diretório estadual para votar a troca de comando do PDT. Para apaziguar as tensões, Figueiredo anunciou a licença, com a posse de Cid, vice-presidente.

Na última sexta-feira (29), Cid havia comandado reunião na sede do PDT, na qual o clima voltou a se acirrar diante da possibilidade de o presidente interino colocar em votação o apoio ao Governo Elmano. O assunto foi retirado de pauta, mas houve discussão inflamada, com Figueiredo deixando a reunião com duras críticas ao senador.