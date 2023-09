André Figueiredo e aliados de Roberto Claudio deixam reunião do PDT com duras críticas: 'ditadura'

A reunião do PDT, nesta sexta-feira (29), teve momentos acalorados, com direito a bate-boca e abandono do evento antes do fim. O presidente nacional André Figueiredo e nomes ligados a Roberto Cláudio, que comanda o diretório de Fortaleza, deixaram a sede do partido em revolta após atritos com o grupo de Cid Gomes, presidente do diretório estadual.

"Infelizmente, a reunião estava ótima. Infelizmente, não terminou bem, vamos tomar decisões porque não dá para conviver com ditaduras dentro da PDT. Resolvemos nos retirar para não ser coniventes com agressões descabidas contra companheiros nossos", assinalou Figueiredo.

Ao ser questionado se o PDT nacional atuaria, ele respondeu que "vai ser resolvido", sem dar mais detalhes.

O Diário do Nordeste presenciou um clima de animosidade na ocasião, com gritaria e movimentação no salão da sede do partido. Apesar da dispersão, a reunião seguiu com aliados de Cid.

A pauta do encontro não foi divulgada oficialmente. Contudo, segundo apuração da reportagem, havia a expectativa de que se discutisse sobre a entrada oficial do PDT na base de Elmano de Freitas (PT).

Na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), boa parte da bancada já vota com o governo, mas ainda há três opositores. Segundo o deputado federal Mauro Filho, a posição da legenda em relação à gestão foi retirada de pauta da reunião antes da confusão.