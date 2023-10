Presidente nacional, André Figueiredo destitui Cid Gomes do comando do PDT no Ceará

O presidente nacional do PDT, deputado federal André Figueiredo, resolveu destituir o senador Cid Gomes do comando estadual da Legenda e volta assumir a presidência da sigla no Ceará, acumulando as funções de presidente estadual e nacional.

A atitude é uma repercussão da reunião ocorrida na última sexta-feira (29) em que a reunião do diretório estadual acabou em uma grande confusão com direito a agressões verbais e empurra-empurra.

André, em comunicado nesta manhã (2), disse que ouviu correligionários dos diretórios estadual e municipal, além de Ciro Gomes, irmão de Cid, e Carlos Lupi, antes da decisão anunciada na manhã desta segunda-feira (2).

“Não dá pra gente continuar convivendo com esse desarranjo institucional que está vivendo o PDT, inclusive com desrespeito a companheiros históricos do Partido. Por isso, após conversa com alguns companheiros do diretório regional, diretório municipal, com companheiro Ciro e companheiro Lupi e decidimos voltar à presidência do diretório estadual”, disse Figueiredo, para aplausos dos presentes.

Na última sexta-feira, uma reunião do diretório estadual do PDT, uma confusão acabou forçando Cid Gomes a retirar de pauta um tópico de apoio formal do partido ao governo Elmano de Freitas. O assunto acabou sendo a gota d’água para estourar uma nova crise interna no Partido.