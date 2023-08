Auxiliadora Fechine: 'O agricultor não parou na pandemia, a agricultura deveria ser mais valorizada'

"O agricultor não parou na pandemia, todo mundo tinha que se alimentar", relembra a prefeita de Barreira, Auxiliadora Fechine (PSD), para fazer uma ponte com a urgência para que se olhe para a estrutura de trabalho e fomento da atividade de quem vive da agricultura familiar.

Esse é o caso de boa parte da população de Barreira, cidade na região do Maciço de Baturité, no Ceará. No próximo mês de setembro, o município promove a segunda edição da feira agrícola Cajutec, cujo foco é fomentar o desenvolvimento da atividade no campo.

"A agricultura devia ser mais valorizada do que é", acrescenta a prefeita.

Em visita ao Sistema Verdes Mares neste mês de agosto, Fechine falou sobre o empenho da gestão em fortalecer a agricultura familiar com serviço de aradagem, disponibilização de trator, suporte técnico com profissionais de agronomia, de técnica agrícola e de veterinária, dentre outras ações.

"Além disso, a merenda escolar de Barreira toda parte de agricultura familiar, adquirida dentro do nosso município, de forma que, durante o ano, a gente está adquirindo da agricultura familiar de Barreira um milhão de reais, isso já dá o suporte diferenciado ao nosso agricultor. Nossa agricultura é familiar, né? São pequenos agricultores que mantém a sua família com o seu trabalho", ressalta.

Um dos objetivos de promover um evento que una tecnologia à agricultura é aproximar os jovens do município da atividade.

"O jovem não quer mais estar no campo trabalhando com pá e enxada, porque nós sabemos que a meia vida de um agricultor, pra ele realmente conseguir trabalhar bem, é até 40 anos. Logo em seguida, tem os problemas de coluna e não suporta mais trabalhar, por mais que ele queira. Então, assim, eu também me preocupei com a problemática das ferramentas, e você tem ferramentas hoje diferenciadas, você tem sistemas de de irrigação de diversos tipos, com menor quantidade de água, e inclusive você pode acionar no celular. Para o jovem que gosta de tecnologia, seria bem interessante", afirma a prefeita.

Entre as preocupações no fomento à atividade está a questão da água, como o aumento dos projetos de irrigação e a construção de poços profundos - parcerias que estão sendo buscadas junto ao Governo do Estado e a outros órgãos públicos.

"O futuro da agricultura tem que ser pensado dessa forma", reforça a prefeita.

Auxiliadora, que começou a atuar em Barreira, no começo dos anos 1990, como médica, e já foi primeira-dama da cidade, se prepara para ser candidata à reeleição no próximo ano.