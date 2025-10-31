Diário do Nordeste
Imagem de uma porta de ferro com cadeado de segurança, fechada, em ambiente de prisão ou cadeia, representando a condenação de um homem a 62 anos de prisão pelo estupro de entende ada e morte de recém-nascido em Barreira, no CE.

Segurança

Homem é condenado a 62 anos de prisão por estuprar enteada e matar recém-nascido no Interior do CE

João Eudes de Oliveira abusava sexualmente da enteada desde 2005, quando a jovem tinha somente 12 anos

Redação 24 de Junho de 2025
emendas, pec 66, marcha, cnm, ceará, prefeitos cearenses

PontoPoder

Prefeitos do Ceará fazem peregrinação em Brasília para buscar recursos e estreitar laços políticos

PEC que muda regras de parcelamento de dívidas e precatórios das prefeituras também fez parte da programação

Ingrid Campos 23 de Maio de 2025
Foto da médica Vanessa Freire ao lado do prefeito de Barreira, Chaveirinho

Ceará

Médica acusa prefeito do CE de expulsá-la de consultório, e gestor reclama de demora em atendimentos

Prefeito diz que médica atendeu poucos pacientes durante plantão, mas profissional o aponta por abuso de autoridade

Redação 07 de Maio de 2025
Julgamento ocorreu no Fórum de Redenção, que engloba os processos oriundos do Município de Barreira

Segurança

Acusado de atear fogo na companheira e na filha dela no Interior do CE é absolvido pelo júri popular

A réu foi absolvido da acusação de dupla tentativa de feminicídio, ocorrida no Município de Barreira, em março do ano passado

Messias Borges 03 de Dezembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Barreira?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Barreira?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Iguatu

PontoPoder

Candidatos a prefeito de três municípios do Ceará renunciam; veja quem são

Quatro postulantes desistiram da disputa diante de polarizações nas cidades ou por imbróglios na Justiça

Alessandra Castro 17 de Setembro de 2024
Pessoa colhendo caju da árvore com uso de luvas

Negócios

Feira Cajutec reúne especialistas na cajucultura em Barreira, no Maciço de Baturité

Evento ocorre até este sábado (16) e tem entrada gratuita

Redação 15 de Setembro de 2023
Auxiliadora Fechine, prefeita de Barreira

Opinião

Auxiliadora Fechine: 'O agricultor não parou na pandemia, a agricultura deveria ser mais valorizada'

Prefeita de Barreira se prepara para tentar reeleição em 2024, com foco em fortalecer a agricultura no Município

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 23 de Agosto de 2023

Região

Ação do MP pede construção de aterro sanitário em Barreira, no Maciço de Baturité

Para a promotoria, o lixão causa “grande dano ao meio ambiente local"

Honório Barbosa 23 de Agosto de 2020
