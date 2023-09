Feira Cajutec reúne especialistas na cajucultura em Barreira, no Maciço de Baturité

A segunda edição da Cajutec — feira que foca no desenvolvimento de novas tecnologias para o avanço da cajucultura — termina neste sábado (16). Neste ano, o evento é sediado na cidade de Barreira, no Maciço de Baturité, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do Ceará.

Segundo a articuladora regional do Sebrae-CE, Fabiana Gizeli, participam da feira 50 pequenos negócios. O objetivo é "promover, a partir do incentivo a inovações, o fomento às cadeias produtivas do agronegócio". O acesso é livre, podendo contar com a participação de empreendedores, produtores, exportadores, técnicos, pesquisadores e universitários.

Dentre as palestras, é prevista uma sobre licenciamento ambiental com foco nas indústrias de beneficiamento de castanha de caju, mediada pelas gestoras ambientais da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), Mariângela da Silva e Maria Eulália Costa.

Também haverá um momento para debater o potencial do pedúnculo do caju para a gastronomia, com o diretor do Instituto Caju Brasil, Maurício Flair, e uma aula-show com o chef Gerson Eduardo Bezerra sobre a elaboração de pastas e patês para aproveitamento de castanhas quebradas e fora de padrão para a gastronomia.

O evento também conta com um concurso gastronômico para apresentar o melhor prato à base de subprodutos da indústria do caju. A ideia é apresentar soluções, reforçando a importância de gerar mais renda sem perder a qualidade.

Práticas de campo e oficinas são ministradas por parceiros como Embrapa, Banco do Nordeste, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ematerce), Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e Caeira Canta Galo.

O evento é sediado em Barreira pois o município é destaque na revitalização e no fortalecimento da cultura do caju.

"Queremos trazer essas novas tecnologias sustentáveis para que o nosso produtor rural invista mais e com maior rentabilidade e não desista da cultura, que é a base da nossa economia, como município, e da nossa tradição como barreirenses", pontua a prefeita da Cidade, Maria Auxiliadora Bezerra Fechine.