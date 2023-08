Camilo Santana sobre o PDT: 'Desejaria muito que estivesse na base do Governo Elmano'

O ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), fez acenos ao PDT, nesta segunda-feira (28), em entrevista exclusiva ao PontoPoder. Em 2022, PT e PDT racharam a aliança que durava cerca de 20 anos, diante da disputa pelo Governo do Estado. Agora, ala no PDT ligada a Camilo tenta vencer queda de braço interna sobre apoio ao Governo Elmano.

"Se você for consultar a grande maioria dos deputados estaduais do PDT, eles querem estar aliados. Se você for procurar a maioria dos deputados federais, eles querem estar aliados, a maioria dos prefeitos do PDT no Ceará querem estar aliados. Por que não estão aliados? É esse o desafio que o senador Cid Gomes, atual presidente do PDT, tem colocado em debate, apenas cumprir o que a grande maioria do partido deseja, até porque nós temos muito mais convergêcia do que divergências com o PDT", disse Camilo.

Antecessor do petista no Governo do Ceará, o senador Cid Gomes é padrinho político do petista e tem sido o porta-voz da tentativa de restabelecer a aliança entre PT e PDT. O grupo que se opõe ao acordo é encabeçado pelo ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e o ex-ministro Ciro Gomes. A situação tem respingado especialmente no prefeito de Fortaleza, José Sarto, que deve tentar reeleição em 2024, mas sem o apoio da ala governista.

"A conjuntura quatro anos atrás, três anos atrás, era uma. Hoje é outra. Eu continuo tendo uma grande boa relação com as pessoas do PDT, inclusive com o ex-governador e senador Cid Gomes, uma relação próxima, de amizade de respeito. Desejaria muito que o PDT estivesse na base do Governo Elmano, estivemos juntos na construção do projeto político do Estado do Ceará, isso é o que eu gostaria", afirmou o ministro.

Legenda: Camilo Santana e Cid Gomes são aliados desde o início da gestão de Cid Gomes Foto: Divulgação / Instagram Camilo Santana

Camilo lembrou ainda que PT e PDT são aliados nacionalmente e ressaltou que as disputas municipais não foram empecilho da boa relação estadual nos últimos anos.

"Quantas vezes o PT teve candidato à prefeitura (de Fortaleza) e o PDT teve candidato. Como estávamos na mesma base, eu tomava uma posição de neutralidade. Não digo de neutralidade, mas de respeito à aliança política no Estado", lembrou o ex-governador.

Confira a entrevista completa com Camilo Santana:

Agenda no Ceará

Camilo Santana cumpriu agenda no Ceará nesta segunda-feira, ao lado do governador Elmano de Freitas (PT), para firmar a adesão de todos os municípios cearenses ao Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e ao Programa Escola em Tempo Integral.