Presidente do Lide Ceará repudia falas separatistas de Zema em encontro do empresariado com Elmano

A presidente do Grupo de Líderes Empresariais do Ceará (Lide Ceará), Emília Buarque, repudiou as declarações de cunho separatista, feitas pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Em discurso durante almoço de empresários com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), na Residência Oficial, nesta terça-feira (8), Emília focou na importância de serem construídas pontes entre o poder público e a iniciativa privada para o desenvolvimento do Ceará e do País e criticou divisionismo de regiões.

"Hoje, muito especialmente, quero concluir, inclusive como a única mulher a presidir, no Nordeste, uma instituição de peso na área empresarial, dizendo um 'não' a estes preconceitos atávicos que vimos publicados na imprensa essa semana, com discurso separatista entre regiões. Nessas horas, é muito bom observar que, enquanto alguns se preocupam em falar e gerar manchete para as suas audiências, podemos contar com a sua descrição, sua simplicidade, seu próprio trabalho, que é e verdadeiramente o que todos nós ansiamos", disse a presidente do Lide, em referência ao governador do Ceará.

O encontro reuniu lideranças empresariais de áreas diversas do Estado para a apresentação do balanço dos sete meses do Governo Elmano. "Este já é o terceiro encontro com o Governador, onde vimos somando impressões das mais positivas", ressaltou Emília.

Elmano de Freitas

Durante apresentação, Elmano defendeu o aumento da eficiência do setor produtivo e apontou a educação como "carro-chefe" da sua gestão. "A mudança econômica está acontecendo. É impossível pensar isso sem uma mão de obra em outro patamar de qualificação", ressaltou.

Um dos destaques foi para a expectativa da implantação de uma sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, no Ceará, que deve elencar a qualificação da mão de obra no Estado, especialmente para áreas que envolvem tecnologia.

O governador também ressaltou os números econômicos. "O Estado mantém saldo de caixa consistente", frisou. Ele ainda elencou ações como a paridade de gênero no secretariado, o apoio a vítimas de fortes chuvas, o programa Ceará Sem Fome, o Mais Nutrição, a entrega de Centros de Educação Infantil, os CEIs, o avanço das escolas de tempo integral, o investimento no C-Jovem, programa de qualificação profissional; o avanço na redução da fila de cirurgias no Estado, a construção e requalificação de estradas, a entrega de unidades habitacionais e os investimentos em hidrogênio verde, dentre outros.

"Agradeço demais essa possibilidade de termos um diálogo entre o poder público e a iniciativa privada especialmente os grandes empresários do estado do Ceará. Aqui, nós estávamos com mais variados setores, não é uma discussão de um setor ou outro, de uma empresa ou outra. É aquilo que é fundamental para que a economia do estado do Ceará possa desenvolver, sugestões para que o poder público possa aperfeiçoar, possa melhorar, possa ter compreensão mais aprofundada de como cada segmento pode ter um desenvolvimento maior, e tudo isso no entendimento de que nós temos que fazer uma alteração econômica e social do Ceará muito profunda", disse Elmano, após o evento.

Legenda: Governador Elmano de Freitas em apresentação das ações dos 7 meses de governo Foto: Ismael Soares

"Para bons observadores da política, é fácil notar que entramos em um novo ciclo, tanto com a eleição de Elmano para o governo estadual, quanto com Camilo (Santana) assumindo tão importante pasta no Governo Federal (ministro da Educação). E apesar do que a maioria das pessoas podem deduzir com um novo ciclo mais à esquerda, me parece que poderemos vislumbrar um ponto de equilíbrio, onde os gestores reconhecem que o caminho para romper com as desigualdades sociais virá do desenvolvimento econômico e que a iniciativa privada percebe que não haverá crescimento efetivo se não for levado em conta a melhoria da qualidade de vida, com condições reais de dignidade, para a nossa população", ressaltou Emília, após o evento.

Na abertura do evento, a presidente do Lide Ceará já havia feito sinalizações em relação a divergências partidárias no grupo empresarial do Estado.

"Todos nós sabemos que fazer política não é fácil. Para além da boa vontade, dos princípios, da ética, existem as acomodações, infelizmente necessárias para o prosseguimento dos projetos. Mas, de outro lado, nós, empresários, temos também que fazer o mea culpa por todo esse preconceito que algumas vezes temos com a política, por fazermos pré-julgamento e até assumirmos posições conclusivas que podemos no futuro julgar como equivocadas", destacou Emília.

Legenda: Almoço do Lide Ceará aconteceu na Residência Oficial do governador Foto: Ismael Soares

Exemplo de outros governos

Elmano de Freitas, ao final de seu discurso, fez menção ao Plano de Metas do Governo Virgílio Távora, no anos 1960, o Plameg, que já vislumbrava uma série de investimentos em infraestrutura para o avanço do Ceará. Ele também mencionou o Governo Tasso Jereissati, que surgiu na política justamente a partir da força do Centro Industrial do Ceará (CIC), um grupo de jovens empresários.

As menções soaram bem aos ouvidos da plateia e arrancaram elogios de empresários tradicionais do Estado.

"Ficou clara a vontade de avançar e os projetos do Governo em obras estruturantes, que serão fundamentais para escoar tudo que é produzido no Estado, como também para trazer fluxos de mercadorias e pessoas que incrementarão nossa economia; o investimento na melhoria das políticas públicas que conversam diretamente com a população de baixa renda e os projetos que farão de fato o Ceará crescer. Em resumo, temos ótimas expectativas e confiança no atual Governo. Mas não podemos perder de vista que os elos com o Governo Federal - este garantido - e o destravamento de pautas no Legislativo são fundamentais para o prosseguimento de todas estas aspirações", frisou Emília.