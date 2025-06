Render-CE 2025: Labirintos de cultura e tradição celebram o artesanato cearense

A sétima edição do Render-CE promete uma imersão profunda na cultura da região Aracati, envolvendo as comunidades de Canoa Quebrada, Cumbe e Majorlândia, explorando a técnica do labirinto e valorizando o rico artesanato cearense. Realizado no Shopping Iguatemi Bosque, o evento é parte de um projeto de economia criativa, que visa promover a cultura local, dar visibilidade ao trabalho dos artesãos e ressaltar a importância dessa arte para o Ceará.

O destaque desta edição é a coleção "Arejar", fruto de uma colaboração entre os alunos da Unifor e os artesãos do Aracati. A coleção é um verdadeiro respiro de saberes, memórias e tradições, concebida para honrar o legado dos artesãos e suas histórias. Cada peça é um testemunho da dedicação e da paixão envolvidas na criação artesanal.

O Shopping Iguatemi Bosque, através desse projeto social, reforça os pilares do seu compromisso ESG com a comunidade, proporcionando uma plataforma para que os artesãos cearenses exibam e comercializem suas obras. Mais do que uma exposição, o Render-CE é um espaço de empoderamento, onde o talento local é celebrado e apoiado. Um ponto crucial é que o lucro da venda das obras é integralmente revertido para os próprios criadores, garantindo um incentivo direto e justo ao seu trabalho.

Para Wellington Oliveira, superintendente do Iguatemi Bosque, o Render-CE vai além de uma simples exposição. "O Render-CE é a materialização do nosso respeito e admiração pela riqueza cultural do Ceará. Cuidamos de cada detalhe para que o delicado trabalho dos nossos artesãos seja não só valorizado, mas também celebrado e reconhecido por todos. É um projeto de coração, que fortalece a nossa identidade cultural", afirma.

SERVIÇO: Coleção “Arejar” Render-CE

Período: 26 de junho a 31 de julho

Local: Praça do Artesão, shopping Iguatemi Bosque.

Acesso gratuito.