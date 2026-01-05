Wagner Moura ironiza categoria de 'Melhor Filme Internacional' no Critics Choice Awards

Wagner Moura, que apresentou a categoria de "Melhor Filme" do Critcs Choice Awards na noite desse domingo (4), aproveitou o destaque no palco para "alfinetar" a indústria cinematográfica hollywoodiana. É que, antes de anunciar o vencedor, ele brincou que, para os brasileiros, a categoria nada mais é que a de "Melhor Filme Internacional".

Tudo começou quando Kleber Mendonça Filho, diretor de "O Agente Secreto", afirmou que, para a dupla, era uma honra anunciar o prêmio de "Melhor Filme" — o principal da noite. "Ou, como chamamos no Brasil, melhor filme estrangeiro", ironizou Wagner, o que arrancou risadas da plateia.

Não coincidentemente, o longa brasileiro conquistou o prêmio de "Melhor Filme Internacional" minutos antes, mas fora do palco, no tapete vermelho.

A observação do ator, que tem repercutido nas redes sociais, foi interpretada como uma ironia em relação à separação adotada por grandes premiações entre produções de língua inglesa e filmes falados em outros idiomas, que, historicamente, são resumidos a uma categoria específica.

'O Agente Secreto'

O filme que se passa no antigo Recife, em Pernambuco, durante a ditadura militar, tem acumulado reconhecimento no circuito internacional e foi escolhido para representar o Brasil na temporada de premiações.