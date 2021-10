Relembre os conteúdos do projeto Vem Empreender - A Retomada

Entre cursos, lives, e-books e outras ações exclusivas, o projeto Vem Empreender - A Retomada trabalhou, durante o mês de outubro, elementos importantes tanto para quem vai começar uma empresa, quanto para quem já está no mercado, mas possui dúvidas sobre alguns aspectos. Todos os conteúdos estão disponíveis gratuitamente no portal do Diário do Nordeste.

A última ação do projeto está marcada para o dia 24 de novembro, com o webinário “Inovando seu modelo de negócio”, que contará com a presença de David Travesso, sócio fundador e presidente da CSEMBrasil. O evento será transmitido às 20h, no canal da TV Diário no Youtube.

Em 2021, o Vem Empreender abordou os seguintes temas em quatro minicursos: Inove seu modelo de negócio; Entendendo os números da minha empresa; Marketing e vendas; Operação e logística. Todos os cursos trazem conteúdos no formato de e-books, aulas em vídeo, além de certificado para os participantes. Os instrutores são professores da Universidade de Fortaleza, ligados ao Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade (Eges).

Entre os aprendizados dos cursos estão a importância de ter um modelo de negócios consistente para a empresa, que consiste no preenchimento de informações como proposta de valor, público-alvo, estratégias de relacionamento com o cliente, parceiros e outros. O documento, inclusive, pode ser atualizado conforme mudanças no mercado no qual a empresa está inserida.

No campo das finanças, foram apresentados elementos da gestão financeira, como o fluxo de caixa, contas a pagar, precificação e uso de linhas de crédito para o negócio. Há destaque para a construção adequada de um fluxo de caixa completo, pois por meio dessa ferramenta é possível ter um panorama da situação do negócio e as movimentações que estão ocorrendo.

Já na área de marketing e vendas, o professor Wilson Linz reforça a importância da criação de um plano de marketing para atingir diferentes públicos e objetivos. Por exemplo, apresentar corretamente os produtos e serviços da empresa evita um desgaste no mercado, pois as expectativas dos clientes são atingidas.

No minicurso de operação e logística, são apresentadas noções sobre o uso de transportes nos negócios, dicas sobre a gestão de estoque, estratégias para evitar o desperdício e a importância de procurar fornecedores e parceiros confiáveis.

Serviço

Confira os conteúdos completos do Vem Empreender - A Retomada

