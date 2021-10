Vem Empreender lança minicurso de Marketing e Vendas nesta sexta-feira (22)

Uma das áreas mais estratégicas de uma empresa, o marketing, será o tema principal do terceiro minicurso do Projeto Vem Empreender – A Retomada, nesta sexta, dia 22 de outubro, no site do Diário do Nordeste. O conteúdo vai apresentar aos empreendedores lições de marketing, comercialização e pós-vendas.

Além do minicurso, os interessados no assunto também poderão acompanhar uma aula ao vivo, nesta quinta-feira (21), das 15h às 16h30. Para participar é necessário preencher um formulário e efetivar cadastro para receber o link de acesso para a aula, que ocorrerá via Google Meet. O formulário pode ser acessado aqui.

No minicurso, os professores aprofundarão questões como, tipos de mercado, ciclo do marketing, precificação, pós-venda e ambientes de mercado. Além das aulas em vídeo e conteúdo textual, haverá questionário para testar os conhecimentos. Os participantes que acertarem quatro das cinco perguntas receberão o certificado.

Próximo minicurso

Os conteúdos do Vem Empreender – A Retomada seguem até o mês de novembro. No total, serão quatro minicursos abordando temas variados de empreendedorismo, como marketing, logística e inovação. Confira aqui o primeiro minicurso “Inove no seu modelo de negócio”.

No próximo dia 29, os empreendedores poderão conferir o quarto e último minicurso do projeto, “Operação e logística".

SERVIÇO:

Aulas ao vivo Vem Empreender - A Retomada

Inove no seu modelo de negócio - Confira aqui

Entendendo os números da minha empresa - Confira aqui

Marketing e vendas | Data: 21/10/2021 | Horário: 15h

Operação e logística | Data: 28/10/2021 | Horário: 15h

