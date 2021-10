Minicurso ensina ferramentas de gestão financeira nesta sexta-feira (15)

Entender os números da empresa é fundamental para o sucesso da empreitada. Pode parecer óbvio, mas é justamente nesta área que muitos empreendedores se perdem, misturando as contas pessoais com as do negócio, errando na precificação ou não acompanhando todos os custos. Para ajudá-los nessa tarefa, o projeto Vem Empreender – A Retomada apresenta o segundo minicurso “Entendendo os números da minha empresa”, nesta quinta-feira, dia 14, no site do Diário do Nordeste.

Entre os temas a serem abordados estão fluxo de caixa, precificação, linhas de crédito, erros e acertos da gestão financeira, entre outros. Serão quatro videoaulas mais E-book com todo o conteúdo abordado. Tudo gratuito e ainda inclui certificado para quem acertar pelo menos quatro, das cinco questões.

Na quinta-feira (14), será realizada uma aula ao vivo com o tema do minicurso, das 15h às 16h30. Os interessados em participar devem preencher um formulário para efetivar cadastro e receber o link de acesso para a aula, que ocorrerá via Google Meet. Ao todo, serão quatro aulas ao vivo durante o projeto, sempre no dia anterior ao lançamento dos minicursos. O formulário pode ser acessado aqui.

Próximos minicursos

Os conteúdos do Vem Empreender seguem até o mês de novembro. No total, serão quatro minicursos abordando temas variados de empreendedorismo, como marketing, logística e inovação. Confira aqui o primeiro minicurso “Inove no seu modelo de negócio”.

No próximo dia 22, os empreendedores poderão conferir o terceiro minicurso do projeto, “Marketing e Vendas". E para encerrar a série, o quarto minicurso, “Operação e logística”, será lançado dia 29 de outubro.

SERVIÇO:

Aulas ao vivo Vem Empreender - A Retomada

Entendendo os números da minha empresa | Data: 14/10/2021 | Horário: 15h

Marketing e vendas | Data: 21/10/2021 | Horário: 15h

Operação e logística | Data: 28/10/2021 | Horário: 15h

Minicursos Vem Empreender - A Retomada

Inove no seu modelo de negócio – 08/10 Confira aqui

Entendendo os números da minha empresa - 15/10

Marketing e vendas - 22/10

Operação e logística - 29/10

