Programa de incentivo a micro e pequenas empresas tem prêmio de R$ 175 mil; inscrições abertas

A 5ª edição do programa de incentivo da FedEx Express para micro e pequenas empresas brasileiras está com inscrições abertas até dia 13 de junho. Os vencedores podem ganhar até R$ 175 mil.

A inscrição é no site do programa com preenchimento de formulário e criação de um vídeo contendo a história da empresa, a ser avaliado por uma banca julgadora formada por especialistas em negócios e executivos da FedEx.

Para participar, as micro e pequenas empresas devem ter base no Brasil, possuir até 99 funcionários, CNPJ ativo, atividade ininterrupta por pelo menos 6 meses e não podem ser franquias. Além disso, devem ter receita anual de até R$ 4,8 milhões e não podem ter sido vencedoras de versões anteriores do Programa.

O primeiro colocado será premiado com R$ 175 mil, o segundo com R$ 100 mil e o terceiro com R$ 75 mil. Os vencedores também receberão mentoria empresarial do professor do Insper, Renato Mendes.

A divulgação dos vencedores vai ocorrer dia 30 de junho. Em 2020, a empresa vencedora foi a catarinense Biciquetinha, fabricante de bicicletas de equilíbrio feitas em parceria com diversos empreendedores de Pinhalzinho, 100% de madeira reflorestada.

“A FedEx acredita no potencial das micro e pequenas empresas e enxerga a sua importância para a economia global e geração de empregos. Por isso, além de apoiá-las por meio da oferta de nossos serviços, acreditamos que podemos fazer mais. O Programa é uma das formas que encontramos para reforçar nossa atuação no segmento”, ressalta Cristiano Koga, vice-presidente de vendas da FedEx Express para a América do Sul.

O Programa foi criado nos Estados Unidos, em 2012. Hoje, está presente em 10 países, incluindo Brasil, México, Colômbia e Chile. Este ano, a iniciativa estreia na Argentina e na República Dominicana.