Com foco na educação empreendedora, Junior Achievement é eleita a 7ª ONG mais influente do mundo

Com atuação para proporcionar educação empreendedora por meio de tecnologia mundial, a Junior Achievement foi eleita como a 7ª ONG mais influente no mundo pelo terceiro ano consecutivo. Fundada nos Estados Unidos em 1919, a instituição atua há 15 anos no Ceará.

O ranking faz parte uma avaliação da NGO Advisor, uma organização independente com sede na Suíça. Mais de 400 instituições sem fins lucrativos foram analisadas a partir de critérios como inovação, impacto e governança.

No Ceará, sob a presidência de Igor Queiroz Barroso, a ONG oferta projetos que estimulam estudantes para o mercado de trabalho pelo método "aprender-fazendo", com vivências no mundo dos negócios.

Ao longo dos 15 anos de atuação no estado, foram impactados mais de 150 mil alunos e mais de 4,5 mil orientadores em 79 cidades.

Em todo o Brasil, a instituição atua em todos os estados e no Distrito Federal há 37 anos. O propósito é despertar o protagonismo das crianças e dos jovens para inovar e empreender, estimulando o desenvolvimento pessoal.

