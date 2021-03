Junior Achievement Ceará dá início às atividades do semestre 2021.1; matrículas ainda estão abertas

A Junior Achievement Ceará (JA Ceará) deu início às atividades do semestre 2021.1 com as disciplinas eletivas Jovem Empreendedor 1 e 2, ofertadas em parceria com a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) para alunos de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. O projeto, que tem como objetivo proporcionar educação empreendedora, atende 59 municípios cearenses.

Alunos interessados na iniciativa ainda podem se matricular. Para isso, é necessário apenas procurar a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral na qual já estudam.

As aulas têm duas horas de duração e são ofertadas de forma remota, semanalmente. As disciplinas tratam de temas como “As vantagens de permanecer na escola”, “Conectado com o amanhã”, “O Futuro do Trabalho e Introdução aos Mundo dos Negócios”. E também da parte prática, com o módulo Miniempresa.

Ao todo, 123 docentes estão envolvidos. São profissionais da rede estadual com formação na metodologia da Junior Achievement Ceará. O projeto atende 99 escolas.

Trajetória

Fundada em 1919 nos Estados Unidos, a Junior Achievement é uma das maiores e mais antigas instituições de educação financeira, empreendedorismo e inovação, e prática de negócios.

No Brasil, onde atua há 37 anos, a organização social (OS) possui unidades em todos os estados e no Distrito Federal. No Ceará, a Junior Achievement é presidida pelo empresário Igor Queiroz Barroso.

O propósito da OS, mantida pela iniciativa privada, é despertar o protagonismo das crianças e dos jovens para inovar e empreender, estimulando o desenvolvimento pessoal nos programas e metodologias elaboradas pela JA.