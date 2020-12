Junior Achievement Ceará chega aos 15 anos com foco em educação

A Organização Social Junior Achievement Ceará chegou aos 15 anos e marcou a data com festa celebrada ontem (8) em Fortaleza. Para exaltar a força dentro dos 79 municípios alcançados com a iniciativa, o diretor presidente da entidade, Igor Queiroz Barroso, parabenizou a equipe em participação de vídeo durante o evento.

"Quero passar uma mensagem de amor para todos vocês. Apesar de não poder comparecer hoje, por ordens médicas, quero que vocês entendam o quão é especial esse momento de 15 anos da nossa Junior Achievement", iniciou Igor Queiroz na mensagem.

Além disso, também ressaltou as ações feitas desde a implementação do trabalho em solo cearense. "Quero que vocês vejam tudo que vai ser passado aí, o quanto que nós lutamos por essa causa, das crianças e jovens que precisam tanto dos nossos projetos de cidadania e empreendedorismo", disse, agradecendo às parcerias para colocar o projeto em prática.

No local, também estiveram presentes os representantes apoiadores dos trabalhos da JA Ceará, que se define como uma tecnologia formadora de crianças e jovens não só no Ceará, mas em 120 países, com atuação nos EUA desde 1919 e no Brasil há 37 anos.

Adaptação

Para a diretora executiva da Junior Achievement, Ana Lúcia Teixeira, o momento é de comemorar os anos que passaram e de, além disso, ressaltar as mudanças impulsionadas durante o ano atípico de 2020. Segundo ela, o processo de adaptação para chegar às iniciativas propostas em diferentes municípios cearenses foi árduo e recompensador ao longo dos meses.

"Atualmente, nós temos programas focados no empreendedorismo, no mercado de trabalho e na educação financeira. Já chegamos nesses municípios cearenses, mas passamos por mudanças neste ano, saindo do presencial para o remoto", explica.

Ao todo, ela pontua, 22,3 mil pessoas foram beneficiadas pelas ações da organização neste ano. Enquanto isso, os planos de estudos foram pensados para chegar ao máximo possível de público atendido, mesmo com as limitações.

"Somos uma tecnologia social que se propõe a modificar realidades. Comemoramos este 2020 cheio de obstáculos por conta da pandemia, mas continuamos trabalhando, fizemos um redirecionamento estratégico e foi algo capaz de nos reinventar", confirma.

De acordo com o diretor presidente, Igor Queiroz Barroso, o método 'Aprender-Fazendo' utilizado pela Junior Achievement foi capaz de atingir 150 mil alunos e mais de 4 mil orientadores, voluntários e docentes.

"A JA Ceará mostra para os jovens, através da educação empreendedora, os caminhos para enfrentar o mundo globalizado e competitivo em que vivemos", reforça. Para ele, é necessário continuar investindo com força nesse caminho.