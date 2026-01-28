Segunda noite de eliminação no BBB 26 movimenta as redes sociais
Três homens competiram pela preferência do público na noite desta terça-feira (27).
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
A noite do segundo Paredão no Big Brother Brasil (BBB 26), nesta terça-feira (27), onde Matheus, Leandro e Brigido disputam a preferência do público, mexeu com as redes sociais.
A disputa entre os brothers mostrou as preferências entre o público, que ficou dividido em quem deveria deixar o jogo. Internautas celebraram a saída de Matheus e criaram inúmeros memes com a situação.
Matheus foi eliminado no segundo paredão do Big Brother Brasil com 79,48% da média de votos.
