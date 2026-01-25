Valentino, o estilista que transformou elegância em linguagem cultural

Morreu Valentino Garavani, e com ele uma era inteira da moda parece ter piscado… não de tristeza, mas de reconhecimento histórico.

Aos 93 anos, o estilista italiano que transformou o luxo em linguagem cultural deixou de criar, mas talvez nunca deixe de ser citado em closets, tapetes vermelhos e nos feeds de moda popular que conectam aspiracional e consumível.

Valentino não era apenas um nome; era uma cor. O famoso “vermelho Valentino” virou marca registrada do seu estilo, tão icônico que até hoje, décadas depois, ainda define a memória visual da marca que ele fundou em 1960.

Esse escarlate intenso virou símbolo de glamour, elegância e aquele tipo de opulência que não se descreve com números, apenas com sensações.

E, claro, não foram só as cores que marcavam. As silhuetas de Valentino eram sonhos estruturados. Românticas sem serem piegas, sofisticadas sem parecerem distantes, suas criações vestiram algumas das figuras mais observadas do século XX, além de princesas e primeiras-damas a estrelas do cinema e ícones pop.

Mas talvez o legado mais curioso de Valentino não esteja apenas em vestidos de gala. Está na maneira como sua estética tão clássica influenciou a moda popular.

Em tempos em que a moda rápida muitas vezes se perde em excesso de estampas ou logos gritados, a elegância tão buscada por Valentino se infiltrou no desejo coletivo: menos é mais, cor com propósito, luxo como narrativa.

Essa influência pode ser vista hoje em tendências que valorizam silhuetas fluidas, cores emblemáticas e o retorno à elegância sem ostentação forçada. Uma ironia suave num mundo onde “luxo acessível” é uma quase contradição.

É engraçado pensar que um homem cuja carreira começou nas oficinas de Paris e floresceu em Roma tenha acabado por ensinar tanta gente a valorizar a curva de uma saia.

Ele nos lembrou que moda não é apenas roupa: é linguagem, identidade e política simbólica. Quando alguém veste Valentino, mesmo que seja apenas inspirado por sua paleta ou corte, está comunicando mais do que estilo: comunica presença, história, e, sim, uma certa forma de poder suave.

E aqui está a parte verdadeiramente importante: hoje, no turbilhão de tendências efêmeras, do streetwear ao minimalismo digital, o nome Valentino ainda ressoa. Porque, acima de tudo, ele nos lembrou que moda é memória vestida de presente (e que um bom vermelho pode dizer mais sobre o mundo do que muitas palavras).

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora