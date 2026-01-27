Diário do Nordeste
Boinha, filho do influenciador Francisco, sofre AVC

Boinha estava hospitalizado em uma UTI após sofrer um derrame hemorrágico.

João Lima Neto
(Atualizado às 21:37)
Foto de Boinha e seu filho, o influenciador Francisco.
Legenda: Boinha, 69 anos, passou por uma cirurgia na manhã dessa segunda-feira (26).
Foto: Reprodução/redes sociais.

Boinha, filho do influenciador Francisco Garcia, sofreu AVC isquêmico e hemorragia, conforme novo boletim divulgado pela família na noite desta terça-feira (27). A atualização informa que exames recentes identificaram inchaço no cérebro e que o quadro clínico piorou, com indicação de nova cirurgia.

Em publicação no Instagram, Francisco informou: “Gente meu pai vai precisar fazer uma nova cirurgia. Depois de fazerem novos exames eles detectaram que o cérebro dele está com inchaço. O médico disse que ontem ele teve AVC isquêmico e hemorragia. Situação dele piorou”.

Conhecido nas redes sociais pelos vídeos ao lado do filho, Antônio Lisboa, o Boinha, 69 anos, passou por uma cirurgia na manhã dessa segunda-feira (26) para a implantação de uma válvula no crânio, após diagnóstico de hidrocefalia, condição caracterizada pelo acúmulo anormal de líquido cefalorraquidiano (LCR) nos ventrículos cerebrais.

Durante o procedimento, Antônio Lisboa apresentou derrame hemorrágico, o que exigiu retorno imediato ao centro cirúrgico. Em comunicado anterior, a família informou que, após o sangramento no crânio, os médicos optaram por retirar a válvula implantada.

Segundo a atualização mais recente, o estado de saúde segue grave. O paciente permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta. Familiares voltaram a pedir orações e pensamentos positivos, agradecendo as mensagens de apoio recebidas desde a divulgação do caso.

Quem é Boinha?

Boinha é o apelido de Antônio Lisboa, aposentado que ganhou notoriedade nas redes sociais ao aparecer em vídeos bem-humorados ao lado do filho, o influenciador Francisco Garcia. Natural do Maranhão, tornou-se conhecido a partir de conteúdos que registram situações do cotidiano familiar.

A projeção começou em 2021, quando um vídeo publicado por Francisco — em que o pai aparece comentando, de forma descontraída, sobre a sexualidade dos filhos — viralizou e ampliou o alcance do perfil, atraindo seguidores interessados na rotina e nas interações familiares exibidas nos conteúdos.

