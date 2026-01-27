Diário do Nordeste
Boinha, pai do influenciador Francisco, é internado em estado grave

Ele está hospitalizado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer um derrame hemorrágico.

João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 08:59)
Zoeira
Legenda: Francisco e Boinha são conhecidos nas redes sociais por conteúdo de humor.
Conhecido nas redes sociais pelos vídeos ao lado do filho Francisco, o influenciador Antônio Lisboa, popularmente chamado de Boinha, aos 69 anos, passou por uma cirurgia na manhã dessa segunda-feira (26) para a implantação de uma válvula no crânio.

O idoso recebeu diagnóstico de hidrocefalia — condição caracterizada pelo acúmulo anormal de líquido cefalorraquidiano (LCR) nos ventrículos cerebrais.

Durante o procedimento, Antônio Lisboa apresentou um derrame hemorrágico, o que exigiu retorno imediato ao centro cirúrgico para novos procedimentos. Em nota, a família informou que, após o sangramento no crânio, os médicos optaram por retirar a válvula implantada.

Segundo a atualização mais recente, o estado de saúde de Antônio Lisboa é considerado grave. Ele foi encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanece internado, sem previsão de alta hospitalar. Familiares pediram orações e pensamentos positivos pela recuperação.

Em comunicados anteriores, a família já havia solicitado apoio e boas energias, agradecendo o carinho recebido desde a divulgação do caso.

Quem é Boinha?

Boinha é o apelido de Antônio Lisboa, aposentado que ganhou notoriedade nas redes sociais ao aparecer em vídeos bem-humorados ao lado do filho, o influenciador Francisco Garcia.

Natural do Maranhão, Antônio se tornou figura conhecida do público a partir das pegadinhas e situações do cotidiano familiar registradas pelo filho, sempre marcadas por espontaneidade e humor.

O sucesso nas plataformas começou em 2021, quando Francisco publicou um vídeo em que o pai aparece em um momento descontraído comentando, de forma irreverente, sobre a sexualidade dos dois filhos. A gravação viralizou e impulsionou o alcance do perfil, que passou a reunir seguidores interessados na rotina e nas interações familiares exibidas nos conteúdos.

