Cearense Katiuzia Rios substitui Datena em programa na TV

A jornalista cearense Katiuzia Rios substituirá o apresentador José Luiz Datena no programa "Brasil do Povo", da emissora RedeTV!. Confirmada oficialmente, a mudança começa na próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro.

Katiuzia entrou para a RedeTV! em 2025, como âncora do noticiário regional "Nordeste do Povo", gravado em Fortaleza. Em nota, a emissora pontuou que a cearense "se destacou pela cobertura de temas de interesse social".

"Vamos dar boas gargalhadas juntos, diante do desafio de estabelecer um diálogo franco com o telespectador e o internauta. Para uma nordestina arretada que nem eu, esse ato de coragem se torna pressuposto para a realização de um sonho", disse Katiuzia na confirmação da novidade.

No mesmo comunicado, a RedeTV! agradeceu a passagem de Datena, afirmando que as portas da empresa permanecem abertas para "futuras colaborações".

Oito meses na emissora

Datena foi contratado pela emissora em 2025, passando o total de oito meses no comando do programa televisivo. Em 2002, o apresentador já havia sido contratado para a RedeTV! no programa "Repórter Cidadão".

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, a decisão da saída teria sido motivada pelo desejo de focar no trabalho na Empresa Brasil de Comunicação, a EBC.

A expectativa é de que Datena comande um programa na TV Brasil e na Rádio Nacional.