CAPTEI: Manu Feitosa entre confetes, samba e alianças

O calendário social entrou em modo de folia no sábado, 24, quando a empreendedora Manu Feitosa decidiu alinhar seu aniversário à estação que mais ama: o pré-carnaval.
Aquariana assumidamente bem-humorada, ela brinca que celebrar nessa época é sempre um “sacrifício delicioso”, mas não renuncia ao tema que traduz sua personalidade expansiva.
O cenário foi o Cajubar, estrategicamente escolhido sob a sombra de um cajueiro, onde nasceu o bloquinho particular da anfitriã, embalado por samba e pagode, em clima de primeiro grito de carnaval.
No roteiro da felicidade, um capítulo especial: Manu foi surpreendida pelo companheiro de vida, Marcelo Pires, que oficializou a união com a tão aguardada aliança. Após anos de parceria, o gesto selou o momento com emoção e brilho extra, elevando o festejo ao status de memória afetiva definitiva.