CAPTEI: Manu Feitosa entre confetes, samba e alianças

O calendário social entrou em modo de folia no sábado, 24, quando a empreendedora Manu Feitosa decidiu alinhar seu aniversário à estação que mais ama: o pré-carnaval.

Legenda: Manu Feitosa Foto: LC Moreira

Aquariana assumidamente bem-humorada, ela brinca que celebrar nessa época é sempre um “sacrifício delicioso”, mas não renuncia ao tema que traduz sua personalidade expansiva.

Legenda: Luiza Aragão, Manu Feitosa e Maria Júlia Aragão Foto: LC Moreira

O cenário foi o Cajubar, estrategicamente escolhido sob a sombra de um cajueiro, onde nasceu o bloquinho particular da anfitriã, embalado por samba e pagode, em clima de primeiro grito de carnaval.

Legenda: Manu Feitosa e Marcelo Pires Foto: LC Moreira

Legenda: Manu Feitosa e Marcelo Pires Foto: LC Moreira

No roteiro da felicidade, um capítulo especial: Manu foi surpreendida pelo companheiro de vida, Marcelo Pires, que oficializou a união com a tão aguardada aliança. Após anos de parceria, o gesto selou o momento com emoção e brilho extra, elevando o festejo ao status de memória afetiva definitiva.

Veja as fotos de LC Moreira:

Legenda: Heitor Maia, Marcelo Pires, Manu Feitosa, Maria Júlia e Luiza Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Alberto Rios, Manu, Vera e Bella Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Manu Feitosa e Renatta Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Siebra, Manu Feitosa e Juliano Siebra Foto: LC Moreira

Legenda: Lilian Porto e Manu Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Henrique Façanha, Manu Feitosa e Tatiana Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Porcelini e Manu Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Melissa, Manu, Vera e Bella Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Figueiredo e Maria Júlia Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana e Maria Teresa Figueiredo e Marcondes Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Pimentel e Ivan Coutinho Foto: LC Moreira

Legenda: Plínio Augusto, Manu Feitosa e Jaci Ferrari Foto: LC Moreira

Legenda: Rogério Machado e Déborah Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Lúcio e Lígia Farias, Manu Feitosa e Marcelo Pires Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Teresa de Paula Pessoa e Cristiano Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pires, Manu Feitosa, Fábio e Bárbara Argolo Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pires, Manu Feitosa, Lode Ary e Duda Cabral Foto: LC Moreira