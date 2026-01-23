Seu Desejo, o forró romântico que conquista o Brasil

Eles já conquistaram fãs nos quatro cantos do Nordeste. No Ceará, então, nem se fala, são sucesso absoluto; mas no último dia 18 de janeiro, provaram que São Paulo também ama o forró romântico. A banda Seu Desejo, de Petrolina, no Pernambuco, fez um show histórico no Parque do Ibirapuera para mais de 20 mil pessoas, na gravação do novo DVD.

Grande parte do público chegou cedo para garantir um lugar especial e conseguir ver os talentosos Alessandro Costa e Yara Tchê. Tive uma visão privilegiada de cima do palco e posso afirmar que foi emocionante ver a “nação desejeira” paulista cantar o repertório da banda a plenos pulmões, na maior capital do país, no lugar mais difícil de acessar artisticamente.

Antes de se conhecerem, Alessandro e Yara tentavam emplacar suas carreiras em outros projetos, mas sempre apostando na música como caminho de trabalho e profissionalização. Alessandro, que nasceu em uma família grande, entre 15 filhos, atravessou diversas dificuldades até alcançar sua primeira oportunidade como cantor, mas nunca deixou de ver a arte como ferramenta de transformação da sua realidade humilde.

Já Yara, a gaúcha mais nordestina que eu conheço, começou a cantar ainda na adolescência, quando sua mãe, que também é cantora, passou a levar a filha para seus shows em bares; um verdadeiro laboratório para Yara. De bar em bar e com muita crença de que valia a pena correr o risco e investir na carreira musical, engrenou no forró.

Foi na banda Desejo de Menina que os caminhos dos dois se cruzaram e não só artisticamente. Yara e Alessandro casaram e vivem um dos relacionamentos mais românticos da história do forró. As músicas só transparecem o amor que já acontece no dia a dia.

Agora, empresariados pelo irmão de Alessandro, os dois tentam se firmar como dupla forrozeira, atravessando um período de muito trabalho, tentando driblar o mercado e se consolidando como uma das principais referências do forró romântico do Brasil.

A prova de que estão no caminho certo é que no dia da gravação do show, nos bastidores, ganharam uma placa em comemoração aos mais de 4,5 milhões de streamings nas plataformas digitais.

Levar o nome do Nordeste pelos palcos do Brasil não é fácil, mas nada melhor do que música boa para atravessar fronteiras e chegar como flecha de cupido no coração de milhares de fãs. O Desejo de Yara e Alessandro agora é do Brasil.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor