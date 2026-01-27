Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Anúncio de gravidez na família Camargo expõe silêncio de Zezé e revive conflitos 

Expectativa pela primeira filha de Igor Camargo reacende crise envolvendo Graciele Lacerda e Amabylle Eiroa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Zezé di Camargo não se pronunciou sobre o anúncio de gravidez feito por Amabylle e Igor Camargo.
Legenda: Zezé di Camargo não se pronunciou sobre o anúncio de gravidez feito por Amabylle e Igor Camargo.
Foto: Reprodução/Instagram.

O anúncio de que Igor Camargo e Amabylle Eiroa aguardam a chegada da primeira filha voltou a evidenciar fissuras antigas na família de Zezé Di Camargo. A notícia, divulgada no domingo (25), chamou atenção não apenas pela gestação, mas também pela ausência de manifestações públicas de parte dos familiares do cantor.

Até agora, Zezé Di Camargo não comentou o anúncio nas redes sociais. O sertanejo está em viagem pela Europa ao lado da esposa, Graciele Lacerda, e da filha do casal, Clara, de um ano. Wanessa Camargo, irmã de Igor, também permaneceu em silêncio. Entre os filhos do artista, apenas Camilla interagiu com a publicação feita por Amabylle.

Em contraste, Zilu Godoi, mãe de Igor e ex-mulher de Zezé, demonstrou entusiasmo com a novidade. “Que venha com muita saúde! Porque amor não vai lhe faltar. Estou aqui com o coração palpitando de alegria por essa notícia, parabéns papais!”, escreveu.

A reação contida de parte da família ocorre em meio a uma crise que se arrasta desde 2023. Na época, Amabylle acusou Graciele Lacerda de criar um perfil falso nas redes sociais para atacar integrantes da família Camargo. Segundo a arquiteta, a conta teria feito comentários ofensivos sobre Zilu, Camilla e Wanessa, além de levantar insinuações sobre a vida pessoal da cantora.

O conflito ganhou desdobramentos judiciais e espaço na mídia. Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, Graciele confirmou a criação do perfil, mas negou o uso para difamação. “Criei um perfil falso para me defender de acusações, porque estavam criando vários [perfis] para me atacar. Criei com o meu e-mail e meu endereço porque não tinha a intenção de sacanear ninguém. Só queria me defender”, afirmou, acrescentando que membros de sua equipe também tinham acesso à conta.

Veja também

teaser image
Zoeira

Aline Campos publica carta após saída do BBB 26

teaser image
Zoeira

Boinha, pai do influenciador Francisco, é internado em estado grave

Mais recentemente, o atrito voltou a público após Graciele divulgar um vídeo do quarto da filha Clara, onde aparecia uma foto com Igor, Wanessa e Camilla. A publicação incomodou Amabylle, que voltou a se manifestar nas redes sociais. “Faz dois anos que sigo minha vida, ignorando as provocações de certas pessoas. Mas a afronta dessa pessoa sempre extrapola! A necessidade de expor uma falsa situação aqui na internet é simplesmente surreal”, escreveu.

Ela também alegou a existência de disputas judiciais entre Igor e Graciele e criticou a exposição do cunhado. “Colocar uma foto do Igor na decoração do quarto e ainda fazer questão de trazer isso a público? Sendo que, por trás, ela tenta prejudicá-lo. Juro que tento me manter em silêncio, mas dessa vez o afrontamento foi longe demais”, declarou.

Zezé di Camargo não se pronunciou sobre o anúncio de gravidez feito por Amabylle e Igor Camargo.
Zoeira

Anúncio de gravidez na família Camargo expõe silêncio de Zezé e revive conflitos 

Expectativa pela primeira filha de Igor Camargo reacende crise envolvendo Graciele Lacerda e Amabylle Eiroa.

Redação
Há 1 hora
Milena, Ana Paula e Juliano observam a nova câmera na despensa.
Zoeira

Milena estranha nova câmera no BBB após episódio envolvendo Pedro e Jordana

A sister percebeu a nova câmera no espaço enquanto conversava com Ana Paula e Juliano.

Redação
Há 1 hora
Emparedados da semana no BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: parcial atualizada indica brother eliminado com mais de 50%

O participante mais votado pelo público deixará a casa na terça-feira (27).

Redação
27 de Janeiro de 2026
Em um palco iluminado, o dançarino Juliano Floss, loiro e de camiseta branca, sorri ao segurar um totem de papelão da cantora Marina Sena. Ao lado, uma artista usa um figurino carnavalesco vibrante com um grande adorno de estrelas coloridas na cabeça. No fundo, músicos tocam percussão sob luzes de palco verdes e azuis.
Zoeira

Cearense se fantasia de Juliano Floss com Marina Sena de papelão e chama atenção da cantora

Fantasia de servidor público durante bloco em Fortaleza repercutiu nas redes.

Ana Alice Freire*
27 de Janeiro de 2026
jornalista maria prata, na praia, segurando um boné com uma das mãos. no boné se lê out of office.
Zoeira

Polícia prende mais um suspeito de assalto a Maria Prata em SP

A jornalista é casada com o apresentador Pedro Bial.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Francisco e Boinha são conhecidos nas redes sociais por conteúdo de humor.
Zoeira

Boinha, pai do influenciador Francisco, é internado em estado grave

Ele está hospitalizado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer um derrame hemorrágico.

João Lima Neto
27 de Janeiro de 2026
Imagem mostra Ana Paula coberta por gosma vermelha durante segundo Sincerão do bbb 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: quem se destacou no 2º Sincerão?

Vote em quem você acha que protagonizou a dinâmica do reality.

Redação
27 de Janeiro de 2026
ALINE CAMPOS BBB 26.
Zoeira

Aline Campos publica carta após saída do BBB 26

Artista falou sobre sua passagem pelo BBB 26.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Colagem mostrando o momento do embate no Sincerão.
Zoeira

BBB 26: Sol Vega protagoniza noite de brigas com Juliano Floss e Ana Paula

Veterana se exaltou no Sincerão, discute no intervalo da dinâmica e vira centro dos embates da noite.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Centro do gramado durante a dinâmica.
Zoeira

BBB 26 modifica ‘Sincerão’ e movimenta as redes sociais; veja reações

Dinâmica voltou a contar plateia mas em outro formato.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Sincerão do BBB 26.
Zoeira

Confira como foi o segundo Sincerão do BBB 26

Temas do Sincerão foram escolhidos pelo público de casa.

Redação
26 de Janeiro de 2026
BBB 26.
Zoeira

Público escolhe temas do Sincerão do BBB 26 por meio de voto

Votação foi encerrada durante o ao vivo do programa.

Redação
26 de Janeiro de 2026
foto dos participantes Breno, Samira e Marciele durante primeiro Sincerão do BBB 26.
Zoeira

O que esperar do segundo ‘Sincerão’ do BBB 26?

O jogo promete movimentar ainda mais os ânimos dos participantes na véspera do paredão.

Redação
26 de Janeiro de 2026
montagem de fotos de Britney Spears no Rock in Rio 2001.
Zoeira

Relembre os três shows da Britney Spears no Brasil

Fãs demonstram animação com a possibilidade do retorno aos palcos de Britney.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Colagem com Gabi e Samira.
Zoeira

BBB 26: Gabi diz que Samira se tornou uma ‘decepção’ após voto no Paredão

A discussão também envolveu Chaiany, que afirmou não querer ser alvo de comentários pelas costas.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Pedro deitado na cama em um quarto do BBB.
Zoeira

Pedro, do BBB 26, ainda não foi intimado pela Polícia do RJ por importunação

O vendedor ambulante desistiu do programa após tentar beijar à força outra participante. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico.

Redação
26 de Janeiro de 2026
foto da cantora Britney Spears em tapete vermelho.
Zoeira

Contrato para show de Britney Spears em Copacabana ainda não foi assinado, diz jornal

Esse seria o retorno da princesinha do pop aos palcos, após um hiato de quase 8 anos.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Túlio Gadêlha deitado em uma cama de hospitalar, com roupa hospitalar, explicou nas redes sociais que precisou ser internado.
Zoeira

Túlio Gadêlha é internado no México durante viagem com Fátima Bernardes

Deputado precisou mudar planos de férias após ser diagnosticado com vírus e adiar retorno ao Brasil.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Pessoa de cabelo escuro, usando um vestido sem mangas rosa‑vivo, em frente a um painel laranja com texto branco parcialmente visível. A pessoa aparece com os braços abertos, transmitindo uma postura expressiva ou acolhedora.
Zoeira

Cearense Katiuzia Rios substitui Datena em programa na TV

Mudança na emissora será realizada no dia 2 de fevereiro.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Imagem mostra cantor Harry Styles em uma cozinha, provando algo de uma concha grande com uma expressão divertida, usando um suéter amarelo e gravata vermelha.
Zoeira

Harry Styles em São Paulo: venda de ingressos começa nesta segunda (26)

Cantor fará dois shows na Cidade em julho.

Redação
26 de Janeiro de 2026