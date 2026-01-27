Anúncio de gravidez na família Camargo expõe silêncio de Zezé e revive conflitos 

O anúncio de que Igor Camargo e Amabylle Eiroa aguardam a chegada da primeira filha voltou a evidenciar fissuras antigas na família de Zezé Di Camargo. A notícia, divulgada no domingo (25), chamou atenção não apenas pela gestação, mas também pela ausência de manifestações públicas de parte dos familiares do cantor.

Até agora, Zezé Di Camargo não comentou o anúncio nas redes sociais. O sertanejo está em viagem pela Europa ao lado da esposa, Graciele Lacerda, e da filha do casal, Clara, de um ano. Wanessa Camargo, irmã de Igor, também permaneceu em silêncio. Entre os filhos do artista, apenas Camilla interagiu com a publicação feita por Amabylle.

Em contraste, Zilu Godoi, mãe de Igor e ex-mulher de Zezé, demonstrou entusiasmo com a novidade. “Que venha com muita saúde! Porque amor não vai lhe faltar. Estou aqui com o coração palpitando de alegria por essa notícia, parabéns papais!”, escreveu.

A reação contida de parte da família ocorre em meio a uma crise que se arrasta desde 2023. Na época, Amabylle acusou Graciele Lacerda de criar um perfil falso nas redes sociais para atacar integrantes da família Camargo. Segundo a arquiteta, a conta teria feito comentários ofensivos sobre Zilu, Camilla e Wanessa, além de levantar insinuações sobre a vida pessoal da cantora.

O conflito ganhou desdobramentos judiciais e espaço na mídia. Em entrevista ao “Domingo Espetacular”, Graciele confirmou a criação do perfil, mas negou o uso para difamação. “Criei um perfil falso para me defender de acusações, porque estavam criando vários [perfis] para me atacar. Criei com o meu e-mail e meu endereço porque não tinha a intenção de sacanear ninguém. Só queria me defender”, afirmou, acrescentando que membros de sua equipe também tinham acesso à conta.

Mais recentemente, o atrito voltou a público após Graciele divulgar um vídeo do quarto da filha Clara, onde aparecia uma foto com Igor, Wanessa e Camilla. A publicação incomodou Amabylle, que voltou a se manifestar nas redes sociais. “Faz dois anos que sigo minha vida, ignorando as provocações de certas pessoas. Mas a afronta dessa pessoa sempre extrapola! A necessidade de expor uma falsa situação aqui na internet é simplesmente surreal”, escreveu.

Ela também alegou a existência de disputas judiciais entre Igor e Graciele e criticou a exposição do cunhado. “Colocar uma foto do Igor na decoração do quarto e ainda fazer questão de trazer isso a público? Sendo que, por trás, ela tenta prejudicá-lo. Juro que tento me manter em silêncio, mas dessa vez o afrontamento foi longe demais”, declarou.