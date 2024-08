Rose Miriam deisiste de provar união estável e abre mão da herança de Gugu

Rose Miriam di Matteo, mãe dos três filhos do Gugu Liberato, teria desistido da disputa pela herança do apresentador, conforme o portal Leo Dias. Ela teria decidido abandonar a tentativa de provar a união estável com o comunicador, que morreu em novembro de 2019, após um acidente doméstico.

Sem o reconhecimento da relação pela Justiça, ela não pode receber parte da herança.

“O espólio de Antonio Augusto Moraes Liberato, representado por sua Inventariante Aparecida de Fátima Liberato Caetano, João Augusto Di Matteo Liberato, André Luiz Gutierrez Liberato, Amanda Regina Gutierrez Liberato, Alexandre Augusto Gutierrez Liberato, Alice Liberato Caetano e Rodrigo Augusto Liberato Caetano, por seus advogados que esta subscrevem, nos autos da ação de reconhecimento de união estável, com pedido liminar de alimentos provisionais movida por Rose Miriam Souza di Matteo, vem, à presença de V.Exa., se manifesta (…) A Autora renunciou aos direitos que se fundam a presente ação”, afirma o trecho da decisão.

Veja também Zoeira Rose Miriam homenageia Gugu Liberato em aniversário de morte dele: '4 anos que você partiu' Zoeira Filhas gêmeas de Gugu fazem homenagem a Silvio Santos nas redes sociais: ‘ao lado do meu paizinho'

Herança do apresentador Gugu

Após a morte de Gugu, aos 60 anos, Rose Miriam abriu um processo na Justiça pedindo 50% da herança do apresentador.

Com pedido, a família teve uma briga, inclusive com os filhos dela. Marina e Sofia apoiaram a mãe, enquanto João Augusto Liberato apoiou a tia, Aparecida Liberato, que foi intitulada inventariante do testamento.