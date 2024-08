Irmã de Hannah Lynch presta homenagem a jovem morta em naufrágio na Itália: 'Meu anjinho'

Esme Lynch, a irmã mais velha de Hannah Lynch, jovem que morreu no naufrágio de um iate de luxo na Itália na última segunda-feira (19), prestou uma homenagem para a familiar após o corpo da vítima ser resgatado. As informações são do jornal The Mirror.

A jovem de 18 anos, que iria começar a estudar inglês na Universidade de Oxford no próximo mês, foi a última pessoa que os mergulhadores de resgate procuravam nos destroços. Sete pessoas morreram depois que iate, pertencente ao pai de Hannah, o magnata britânico da tecnologia Mike Lynch, afundou na ilha da Sicília durante uma tempestade no Mediterrâneo.

No total, sete pessoas morreram na tragédia, incluindo Mike e Hannah Lynch. A mãe de Hannah, Angela Bacares, está entre os 15 sobreviventes resgatados por um barco próximo.

Em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (23), Esme Lynch se declarou para a irmã:

"Hannah frequentemente entrava no meu quarto e se deitava comigo. Ela era infinitamente carinhosa, apaixonadamente louca, hilária e a irmã e melhor amiga mais incrível, solidária e alegre para mim. E além de tudo isso, ela tinha ainda mais amor para dar infinitamente a todos os seus amigos e paixão para dar a seus estudos e objetivos incríveis. Ela é meu anjinho, minha estrela", escreveu Esme.

Um porta-voz da família Lynch também prestrou uma homenagem às vítimas. "A família Lynch está arrasada, em estado de choque e sendo confortada e apoiada pela família e amigos. Seus pensamentos estão com todos os afetados pela tragédia. Gostaríamos de agradecer sinceramente à guarda costeira italiana, aos serviços de emergência e a todos aqueles que ajudaram no resgate. O seu único pedido agora é que a sua privacidade seja respeitada neste momento de dor indescritível", afirmou, em nota.

Jon Mitropoulos-Monk, diretor de inglês da escola Latymer Upper School, onde Hannah estudava, disse: “Nunca ensinei alguém que combinasse capacidade intelectual altíssima com entusiasmo como Hannah fez. Ela iluminou a sala de aula com sua energia, paixão por aprender e pura inteligência (embora nunca com um pingo de arrogância)", iniciou ele.

'Uma das melhores alunas de inglês do país, ela obteve 100% de aproveitamento no GCSE de Literatura Inglesa. Aos 16 anos, ela leu Joyce, Faulkner e Nabokov. Além disso, ela devorou ​​os escritos de Angela Carter, Joseph Conrad e John Donne. Ela amava literatura, aprendizado e vida. Ela estava muito animada para começar a estudar inglês em Oxford, um objetivo pelo qual ela trabalhou tanto", afirmou o professor.

Nesta sexta-feira (23), um barco de resgate com o corpo de Hannah retornou ao porto de Porticello às 13h, horário local. O corpo foi descarregado do navio e levado para uma tenda de emergência para exame, antes de ser levado a um hospital local.