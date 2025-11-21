Piloto morre em queda de caça durante apresentação, em Dubai

Um caça Tejas, da Força Aérea Indiana (IAF), caiu, nesta sexta-feira (21), durante uma apresentação acrobática no Dubai Air Show, resultando na morte do piloto. O acidente ocorreu por volta das 14h10 (pelo horário local), quando a aeronave mergulhou abruptamente durante execução de uma manobra, segundo informou a própria IAF em comunicado oficial.

“A Força Aérea Indiana lamenta profundamente a perda de vidas e permanece firme ao lado da família enlutada neste momento de luto”, afirmou a instituição na rede social X.

Uma densa coluna de fumaça preta se elevou sobre o aeroporto logo após o impacto, enquanto espectadores — entre eles muitas famílias com crianças — observavam a apresentação.

O governo de Dubai confirmou rapidamente o incidente e informou que equipes de emergência e combate a incêndios foram imediatamente acionadas.

O Dubai Air Show, um dos maiores eventos aeronáuticos do mundo, termina nesta sexta-feira, no DWC Dubai Airshow Site. A programação, iniciada na última segunda-feira (17), inclui apresentações aéreas, participação de expositores internacionais e demonstrações de aeronaves militares e civis.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas, e autoridades locais, junto à Força Aérea Indiana, deverão abrir investigação para esclarecer o que levou à queda da aeronave durante a manobra.

Conheça a aeronave Tejas

O Tejas é um caça leve de 5ª geração desenvolvido pela Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Projetado para operar em todas as condições climáticas, o jato possui versões monoposto e biplace, destinadas tanto à Força Aérea quanto à Marinha indianas.

Com 13,2 metros de comprimento, envergadura de 8,2 metros e altura de 4,4 metros, o modelo é movido pelo motor GE F404-IN20, capaz de gerar 85 kN de empuxo e atingir velocidades de até Mach 1,6. O caça atinge um teto operacional de 50 mil pés, suporta variações de +8g a –3,5g e dispõe de nove pontos externos para armamentos e equipamentos.