Filho de Popó se desculpa por briga generalizada: ‘entrei em legítima defesa’

Um dos principais personagens da confusão generalizada entre a equipe de Popó Freitas e a de Wanderlei Silva, na luta principal do Spaten Fight Night, que aconteceu neste sábado, em São Paulo, o filho de Popó, Rafael Freitas, pediu desculpas a Wanderley. Ele alegou legitima defesa, neste domingo (28).

“Eu quero pedir desculpas ao Wanderlei e para toda a sua família, por tudo que ele fez pelo esporte dele também. E (dizer) que não foi minha intenção”, disse Rafael, em entrevista ao 'Fantástico', da TV Globo.

Ele ainda disse: “Quando eu percebi, começou aquela confusão generalizada, iniciada pela equipe do Wanderlei, pelo filho dele, pelo treinador André Dida e pelo Werdum, quando eu vi todos eles agredindo o meu pai e os meus irmãos, eu entrei em legítima defesa. No calor daquele momento, eu só pensei em me defender e defender a minha família”.

POPÓ TAMBÉM PEDE DESCULPAS

Quem também se pronunciou foi Popó. O tetracampeão mundial de boxe lamentou o ocorrido, mas aproveitou para lançar um desafio a Vitor Belfort.

"Eu não vim aqui para denegrir a imagem de ninguém e para fazer briga ou confusão. Vim aqui para dar um show para vocês, para fazer o melhor possível. Se o Wanderlei me deu cabeçada, se deu cotovelada, era eu e ele e mais ninguém. Nem a minha equipe e nem a equipe dele deveria se meter. A briga aqui dentro é entre eu e ele", disse Popó.

A luta estava no quarto round quando o árbitro responsável pela luta decretou o fim do duelo após Wanderlei ter cometido a terceira infração por desferir cabeçadas em Popó.

"O árbitro está aqui para decidir o que faz de bom ou de ruim. Eu tomei três cabeçadas que todos viram. Não foi cabeçada involuntária, foi proposital. Isso é boxe, não é MMA. Quero pedir perdão a vocês. Vim aqui fazer o melhor para vocês", afirmou o pugilista.

Por fim, Popó ainda desafiou Vitor Belfort.

"E outra coisa. Ô Vitor (Belfort), se você estiver aqui, meu irmão, o próximo é você! Cadê você? Cadê você, Vitor? Já que você deveria estar aqui, e não pôde lutar com o Wand, eu tive que tapar esse buraco. Cadê você pra fazer o desafio aqui? Bora!", finalizou.