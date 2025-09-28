Com Pedro Raul e Mugni, Ceará embarca para sequência de jogos fora; veja relacionados
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, no Morumbis
O Ceará embarcou na tarde deste domingo (28) para dois duelos fora de casa. A equipe viajou para São Paulo, onde enfrenta o Tricolor Paulista. Em seguida, o Alvinegro encara o Vitória. O técnico Léo Condé relacionou 24 jogadores. As novidades são o atacante Pedro Raul, artilheiro da equipe na temporada com 13 gols, e o meia Lucas Mugni, maior garçom da equipe, que estão de volta.
O camisa 9 realizou tratamentos durante toda a semana após sentir dores na região muscular do psoas. Após confirmado o edema na região, realizou tratamento fisioterápico e está apto fisicamente. Já o meia Lucas Mugni retorna após se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita.
Marcos Victor e Matheus Bahia também retornam para o time após ausência por motivos contratuais no duelo contra o Bahia. Fabiano, Richardson e Rodriguinho também estão à disposição após cumprirem suspensão por cartão.
Além de Aylon, suspenso, outros três atletas não foram relacionados pelo treinador: Fernandinho, Lucca e Lucas Lima.
O Ceará volta a campo nesta segunda-feira (29), quando enfrenta o São Paulo em duelo da 25ª rodada do Brasileiro, a partir das 20h (de Brasília). Em seguida, no dia 2 de outubro (quinta-feira), o Alvinegro visita o Vitória no Barradão.
VEJA LISTA DE RELACIONADOS DO CEARÁ
- Goleiros: Bruno Ferreira, Fernando Miguel e Richard;
- Laterais: Fabiano, Matheus Bahia, Nicolas e Rafael Ramos;
- Zagueiros: Éder, Marcos Victor, Marllon e Willian Machado
- Meias: Dieguinho, Fernando Sobral, Lourenço, Lucas Mugni, Richardson, Vina e Zanocello;
- Ataque: Galeano, Guilherme, Paulo Baya, Pedro Henrique, Pedro Raul e Rodriguinho.
Fonte: Canal do Vozão
