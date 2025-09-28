Diário do Nordeste
Com Pedro Raul e Mugni, Ceará embarca para sequência de jogos fora; veja relacionados

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, no Morumbis

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:11)
Jogada
Legenda: Pedro Raul, atacante do Ceará.
Foto: ISMAEL SOARES / SVM

O Ceará embarcou na tarde deste domingo (28) para dois duelos fora de casa. A equipe viajou para São Paulo, onde enfrenta o Tricolor Paulista. Em seguida, o Alvinegro encara o Vitória. O técnico Léo Condé relacionou 24 jogadores. As novidades são o atacante Pedro Raul, artilheiro da equipe na temporada com 13 gols, e o meia Lucas Mugni, maior garçom da equipe, que estão de volta.

O camisa 9 realizou tratamentos durante toda a semana após sentir dores na região muscular do psoas. Após confirmado o edema na região, realizou tratamento fisioterápico e está apto fisicamente. Já o meia Lucas Mugni retorna após se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita.

Marcos Victor e Matheus Bahia também retornam para o time após ausência por motivos contratuais no duelo contra o Bahia. Fabiano, Richardson e Rodriguinho também estão à disposição após cumprirem suspensão por cartão. 

Além de Aylon, suspenso, outros três atletas não foram relacionados pelo treinador: Fernandinho, Lucca e Lucas Lima. 

O Ceará volta a campo nesta segunda-feira (29), quando enfrenta o São Paulo em duelo da 25ª rodada do Brasileiro, a partir das 20h (de Brasília). Em seguida, no dia 2 de outubro (quinta-feira), o Alvinegro visita o Vitória no Barradão. 

VEJA LISTA DE RELACIONADOS DO CEARÁ

  • Goleiros: Bruno Ferreira, Fernando Miguel e Richard;
  • Laterais: Fabiano, Matheus Bahia, Nicolas e Rafael Ramos;
  • Zagueiros: Éder, Marcos Victor, Marllon e Willian Machado
  • Meias: Dieguinho, Fernando Sobral, Lourenço,  Lucas Mugni, Richardson, Vina e Zanocello;
  • Ataque: Galeano, Guilherme, Paulo Baya, Pedro Henrique, Pedro Raul e Rodriguinho.

Fonte: Canal do Vozão

