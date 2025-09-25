Zagueiro do Ceará, Willian Machado vê jogo difícil contra o São Paulo

O Ceará teve mais uma tarde de trabalhos com foco no São Paulo. Sob comando de Léo Condé, o elenco participou de treinamentos no CT de Porangabuçu nesta quinta-feira (25). Willian Machado falou da expectativa para o duelo contra o time paulista.

"Vai ser mais um jogo difícil porque o São Paulo é uma grande equipe. A gente sabe que fora de casa a dificuldade aumenta, mas, ao mesmo tempo, estamos confiantes que temos feito bons jogos também fora de casa. Temos feito bons duelos. E a gente confia muito no nosso trabalho, que vamos chegar lá e fazer aquilo que o professor tem trabalhado conosco para que a gente possa buscar mais uma vitória" afirmou o atleta.

Léo Condé comandou atividades técnicas e táticas, dividindo o grupo por setores no campo. A partir daí, o grupo fez um trabalho de enfrentamento entre dois terços da equipe. Os demais focaram em treino de finalização. Depois, o técnico comandou um coletivo.

A equipe terá mais três dias de treinamento até o domingo, quando embarca para a capital paulista. O duelo do Vovô contra o Tricolor Paulista será na segunda-feira (29), a partir das 20h (de Brasília), no Morumbis.

