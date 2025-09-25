Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Zagueiro do Ceará, Willian Machado vê jogo difícil contra o São Paulo

Equipe participou de mais um dia de atividades em Porangabuçu

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:09)
Jogada
Legenda: Willian Machado em campo pelo Ceará contra o Vasco
Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

O Ceará teve mais uma tarde de trabalhos com foco no São Paulo. Sob comando de Léo Condé, o elenco participou de treinamentos no CT de Porangabuçu nesta quinta-feira (25). Willian Machado falou da expectativa para o duelo contra o time paulista.

"Vai ser mais um jogo difícil porque o São Paulo é uma grande equipe. A gente sabe que fora de casa a dificuldade aumenta, mas, ao mesmo tempo, estamos confiantes que temos feito bons jogos também fora de casa. Temos feito bons duelos. E a gente confia muito no nosso trabalho, que vamos chegar lá e fazer aquilo que o professor tem trabalhado conosco para que a gente possa buscar mais uma vitória" afirmou o atleta.

Léo Condé comandou atividades técnicas e táticas, dividindo o grupo por setores no campo. A partir daí, o grupo fez um trabalho de enfrentamento entre dois terços da equipe. Os demais focaram em treino de finalização. Depois, o técnico comandou um coletivo. 

A equipe terá mais três dias de treinamento até o domingo, quando embarca para a capital paulista. O duelo do Vovô contra o Tricolor Paulista será na segunda-feira (29), a partir das 20h (de Brasília), no Morumbis.

Veja também

teaser image
Alexandre Mota

As dúvidas no Ceará para a escalação contra o São Paulo

teaser image
Jogada

Na reapresentação do Ceará, Pedro Raul segue tratamento de lesão, mas ainda não há descarte

teaser image
Jogada

Base vencedora: Ceará adota estratégia para revelar atletas | coordenador Mauro Júnior (Maurinho)

Veja também

teaser image
Alexandre Mota

As dúvidas no Ceará para a escalação contra o São Paulo

teaser image
Jogada

Na reapresentação do Ceará, Pedro Raul segue tratamento de lesão, mas ainda não há descarte

teaser image
Jogada

Base vencedora: Ceará adota estratégia para revelar atletas | coordenador Mauro Júnior (Maurinho)

Assuntos Relacionados
Willian Machado em campo pelo Ceará contra o Vasco

Jogada

Zagueiro do Ceará, Willian Machado vê jogo difícil contra o São Paulo

Equipe participou de mais um dia de atividades em Porangabuçu

Crisneive Silveira Há 24 minutos
Mauro Júnior em capa do episódio do Jogada do Vozão

Jogada

Base vencedora: Ceará adota estratégia para revelar atletas | coordenador Mauro Júnior (Maurinho)

Vozão levantou a taça de campeão da Copa do Nordeste sub-20 da temporada 2025 diante do Bahia

Redação Há 2 horas
estádio

Jogada

Fortaleza x Sport: plano de segurança de jogo tem veto a materiais de torcida visitante

Equipes entram em campo no sábado, na Arena Castelão

Crisneive Silveira Há 2 horas

Jogada

Ex-jogador do Arsenal morre após sofrer grave lesão cerebral durante jogo de futebol

Billy Vigar, atleta de 21 anos, disputava a Sétima Divisão do Campeonato Inglês

Redação 25 de Setembro de 2025

Jogada

Estudiantes x Flamengo na Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

As duas equipes buscam avançar às semifinais da competição continental

Daniel Farias 25 de Setembro de 2025
Kuscevic em ação pelo Fortaleza

Jogada

Kuscevic deixa o DM e volta a ficar disponível no Fortaleza para jogo contra o Sport

Zagueiro não atuava desde o início de agosto

Crisneive Silveira e Fernanda Alves 25 de Setembro de 2025