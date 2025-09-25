Base vencedora: Ceará adota estratégia para revelar atletas | coordenador Mauro Júnior (Maurinho)

Com uma estrutura que replica o time profissional, o Ceará adota estratégias para o crescimento de suas categorias de base. De olho no futuro alvinegro, o episódio traz um bate-papo com o coordenador das categorias de base do Ceará, Mauro Antônio Júnior, o Maurinho. O profissional detalhou sua função no clube e as campanhas recentes de sucesso do Sub-20 e outras turmas da Cidade Vozão.

Com apresentação de Samuel Conrado, o Jogada do Vozão conta com a participação de Daniel Farias. A conversa pondera posições carentes na base, DNA alvinegro, competições em disputa e os atletas aproveitados no time profissional alvinegro.

ASSISTA O EPISÓDIO

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM 92.5.