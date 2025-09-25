As dúvidas no Ceará para a escalação contra o São Paulo

O Ceará entrou em campo sem cinco titulares no empate com o Bahia em 1 a 1 no último sábado (20), pela Série A. Na ocasião, o técnico Léo Condé não contou com o zagueiro Marcos Victor, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, o lateral-direito Fabiano, o volante Richardson e o atacante Pedro Raul. Assim, abre precedente para os retornos, mas também deixa dúvidas com foco no São Paulo.

A escalação tinha: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nícolas; Fernando Sobral, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Aylon. Desse time, Aylon é baixa, suspenso.

Logo, Condé precisa avaliar situações em todos os setores. O próximo compromisso é no sábado (29), às 20h30, no Morumbi, pela 25ª rodada. Na classificação, o Vovô está em 11º, com 18 pontos.

Ataque

Legenda: Lucca é o novo centroavante do elenco do Ceará Foto: Felipe Santos / Ceará

A principal questão é no ataque. Artilheiro do Ceará na temporada, com 13 gols, Pedro Raul é dúvida por conta de uma questão muscular. O substituto imediato Aylon também está fora. Logo, caso Pedro Raul siga fora, a disputa fica aberta entre: Lucca (não estreou), Guilherme (destaque do Sub-20) e Pedro Henrique (foi utilizado na função contra o Bahia). E cada escolha vai impactar na estratégia.

Meio-campo

Legenda: O Ceará aumentou a distância para a zona de rebaixamento da Série A Foto: Ismael Soares / SVM

No meio-campo, Richardson deve retornar à titularidade para fazer dupla com Dieguinho. Na armação, no entanto, reside a maior ponderação: manter Lourenço ou apostar em Vina? O camisa 29 ganhou mais minutos de forma gradual desde o retorno ao clube e surge como alternativa para tornar a equipe mais ofensiva, uma necessidade nesse jejum de quatro rodadas sem vitórias na Série A.

Defesa

Legenda: O zagueiro Marllon participou de 36 jogos pelo Ceará ao longo da temporada de 2025 Foto: Stephan Eilert / Ceará

O setor defensivo, muito modificado na última partida, tem os retornos de dois titulares absolutos nas laterais, mas deixa a zaga em aberto. Willian Machado é incontestável, mas Marcos Victor e Marllon brigam por uma posição. O jovem atuou em seis partidas, enquanto o mais experiente jogou em 36.

Provável escalação

As dúvidas serão sanadas com o trabalho da semana. Uma provável escalação do Ceará, mantendo o esquema tradicional 4-3-3 de Léo Condé, apresenta: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Paulo Baya, Galeano e Lucca.