As dúvidas no Ceará para a escalação contra o São Paulo
Léo Condé tem questões para definir em todos os setores do time
O Ceará entrou em campo sem cinco titulares no empate com o Bahia em 1 a 1 no último sábado (20), pela Série A. Na ocasião, o técnico Léo Condé não contou com o zagueiro Marcos Victor, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, o lateral-direito Fabiano, o volante Richardson e o atacante Pedro Raul. Assim, abre precedente para os retornos, mas também deixa dúvidas com foco no São Paulo.
A escalação tinha: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nícolas; Fernando Sobral, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Aylon. Desse time, Aylon é baixa, suspenso.
Logo, Condé precisa avaliar situações em todos os setores. O próximo compromisso é no sábado (29), às 20h30, no Morumbi, pela 25ª rodada. Na classificação, o Vovô está em 11º, com 18 pontos.
Ataque
A principal questão é no ataque. Artilheiro do Ceará na temporada, com 13 gols, Pedro Raul é dúvida por conta de uma questão muscular. O substituto imediato Aylon também está fora. Logo, caso Pedro Raul siga fora, a disputa fica aberta entre: Lucca (não estreou), Guilherme (destaque do Sub-20) e Pedro Henrique (foi utilizado na função contra o Bahia). E cada escolha vai impactar na estratégia.
Meio-campo
No meio-campo, Richardson deve retornar à titularidade para fazer dupla com Dieguinho. Na armação, no entanto, reside a maior ponderação: manter Lourenço ou apostar em Vina? O camisa 29 ganhou mais minutos de forma gradual desde o retorno ao clube e surge como alternativa para tornar a equipe mais ofensiva, uma necessidade nesse jejum de quatro rodadas sem vitórias na Série A.
Defesa
O setor defensivo, muito modificado na última partida, tem os retornos de dois titulares absolutos nas laterais, mas deixa a zaga em aberto. Willian Machado é incontestável, mas Marcos Victor e Marllon brigam por uma posição. O jovem atuou em seis partidas, enquanto o mais experiente jogou em 36.
Provável escalação
As dúvidas serão sanadas com o trabalho da semana. Uma provável escalação do Ceará, mantendo o esquema tradicional 4-3-3 de Léo Condé, apresenta: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Paulo Baya, Galeano e Lucca.
