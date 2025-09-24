Veja matemática para o Ceará garantir vaga na Sul-Americana

O Ceará busca confirmar a permanência na Série A de 2025. Na 11ª posição, com 28 pontos, tem como objetivo chegar inicialmente aos 45 e depois sonhar com uma vaga em um torneio internacional, além da meta interna de terminar no G-10 do Brasileirão pela primeira vez. Para isso, precisa melhorar o desempenho nas últimas 15 rodadas.

Nesse recorte, o Vovô ainda disputa 45 pontos e deve ganhar 17 para alcançar a 1ª meta do departamento de futebol, que deseja a conquista da média histórica para seguir na elite nacional. Isso tudo em uma projeção conservadora e restritiva, conforme revelado por João Paulo Sanches, coordenador técnico do Ceará, no Jogada 1º Tempo.

"O número mágico é 45. Claro que isso vai se atualizando rodada a rodada, e nós vamos sempre pontuando e procurando mensurar qual é o melhor caminho, o mais seguro, para chegar lá. A pontuação do pessoal da parte de baixo, do Z-4, está mais baixa do que o normal, um pouco aquém dessa meta de 45. Porém, preferimos manter essa marca, essa ‘bola de segurança’, e nos pautar nos 45 pontos. Em cima disso, passar para os atletas essa informação até o final da temporada". João Paulo Sanches Coordenador técnico do Ceará

Para tal, deveria somar mais cinco vitórias e dois empates - abrindo margem para até oito derrotas. Logo, exigiria um aproveitamento de apenas 37,7% nos últimos 15 jogos.

Legenda: O Ceará está na 11ª posição da Tabela da Série A de 2025 Foto: reprodução / SrGoool

Vaga do Ceará na Copa Sul-Americana

Apesar de lutar pelo objetivo inicial, o Ceará tem condição de transformar a campanha regular em algo além, com a garantia de uma vaga direta na Copa Sul-Americana, por exemplo. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMF), com 48 pontos, qualquer clube tem 93% de chance de classificação.

Os números são maiores, mas totalmente acessíveis. Caso o Vovô apenas repita a pontuação das últimas 15 rodadas do 1º turno, atinge 49, superando a projeção estimada.

Logo, esse deve ser o verdadeiro foco até o fim do Brasileirão. O trabalho é consistente, mas os tropeços recentes impedem um sonho alvinegro maior, que segue possível.

MATEMÁTICA DO CEARÁ NA SÉRIE A