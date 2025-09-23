Quem é o melhor substituto de Pedro Raul no Ceará?

O atacante Pedro Raul foi uma baixa no Ceará contra o Bahia. Artilheiro do time em 2025, com 13 gols, o centroavante ficou fora do empate em 1 a 1 na Arena Castelão, neste domingo (14). devido à lesão muscular, o que exigiu mudanças nos titulares do técnico Léo Condé. Em avaliação até o duelo com o São Paulo, deixa uma dúvida na comissão: na ausência, quem joga?

Apesar de atravessar um jejum, sem marcar há seis partidas, o camisa 9 cumpre um papel tático importante. No 4-2-3-1, é a principal referência ofensiva, responsável por prender a bola na frente com pivô, além de ser o definidor das jogadas de ataque, com boa estatura e um forte jogo aéreo.

Logo, a ausência muda a característica e a estratégia coletiva. Diante do Bahia, Condé concedeu oportunidade para Aylon, que sofreu um pênalti, e depois acionou Pedro Henrique para o 2º tempo.

“O Pedro fez a semana toda normal e no penúltimo treino, que foi de ajuste tático, sentiu no final em um lance e nos surpreendeu (a baixa) até porque a gente já tava com a equipe bastante mexida, então a escolha pelo Aylon foi nesse sentido, fiz a opção para não mexer ainda mais, porque a gente ia mandar a campo de 11 atletas, oito que nesse o recorte recente não eram titulares, então por isso que a gente fez a opção do Aylon, que também já fez essa função várias vezes com a gente e mais uma vez se movimentou, sofreu pênalti, incomodou a saída de bola com o Baya e conseguiu ganhar campo, adiantou as linhas e dificultou bastante a saída de bola. Depois entendi que era hora de tentar atacar um pouco o espaço com o Pedro Henrique, usando ele como falso 9, mas daqui a pouco vai ter oportunidade novamente para o Guilherme, que venceu a Copa do Nordeste Sub-20, a gente está acompanhando, e o Lucca daqui a pouco também vai ter sua oportunidade, mas hoje no do que o jogo se apresentou, a gente entendeu que era melhor assim”. Léo Condé Técnico do Ceará

A presença é essencial na busca por resultados do Ceará no Brasileirão. Dos 22 gols marcados, Pedro Raul é responsável por 31%, logo há responsabilidade no substituto.

Quem pode substituir Pedro Raul?

Legenda: Léo Condé, técnico do Ceará. Foto: Thiago Gadelha/SVM

O torcedor alvinegro pode até exigir uma maior qualidade do elenco nessa função, até pela memória afetiva recente, com nomes como Sérgio Alves, Mota, Magno Alves ou Arthur Cabral. No entanto, se não tem um ídolo como centroavante, Condé tem pelo menos diferentes características para avaliar.

A partida contra o São Paulo será na próxima segunda-feira (29), às 20h, no Morumbi. Logo, Pedro Raul tem uma semana para se recuperar. Todavia, se ainda estiver fora, a comissão técnica pode escolher para ocupar uma vaga ofensiva entre: Aylon, Guilherme, Lucca, Pedro Henrique e até Vina.

Legenda: Aylon tem 17 gols com a camisa do Ceará desde 2024 Foto: Felipe Santos / Ceará

Aylon: realizou a função na Série B de 2024 e tem importância tática, funcionando menos como referência e alternando entre segundo atacante e ponta, auxiliando na armação. De baixa imposição física e velocidade, acompanha bem a saída de bola adversária e tem muita dedicação na marcação coletiva. Na temporada de 2025, atuou em 31 partidas sob comando de Condé, com cinco gols.

Legenda: Com passagem pelo profissional, Guilherme brilhou no Sub-20 do Ceará Foto: Gabriel Silva / Ceará

Guilherme: joia da base, tem 1,87m e muita impulsão, além de velocidade. Recém-campeão da Copa do Nordeste Sub-20, funciona como centroavante de mobilidade, atacando o espaço e também procurando a bola aérea. No profissional, foram apenas 16 partidas, com um gol e uma assistência.

Legenda: O atacante Pedro Henrique recebeu propostas do futebol nacional, como o Athletico-PR Foto: Gabriel Silva / Ceará

Pedro Henrique: mais experiente, é principalmente ponta de velocidade, mas tem a versatilidade de atuar centralizado, função que já desempenhou em Corinthians e Internacional. Contra o Bahia, a estratégia era ficar à frente, com menos necessidade defensiva, e funcionar para o contra-ataque através de bolas longas. Ao longo de 2025, entrou em campo 31 vezes, com cinco gols marcados.

Legenda: Lucca, novo centroavante do Ceará. Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Lucca: contratado para ser a “sombra de Pedro Raul”, o centroavante ainda não teve oportunidade com Condé. Jovem, tem como principal atributo a força física, com explosão e mais imposição. Pela presença maior na área, seria uma alternativa mais próxima da característica tradicional do camisa 9.

Legenda: Vina reestreou pelo Ceará na derrota para o Juventude na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

Vina: na passagem de 2020 e 2021, foi utilizado como falso 9 em um Ceará de maior movimentação ofensiva, sendo responsável pela armação e a definição do último terço. Com poder de definição, o meia diminuía a capacidade da bola aérea e do pivô, mas entregava associações e volume de jogo.