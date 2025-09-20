Ceará tem empate amargo com lance inacreditável de Vina

Um jogo não pode ser resumido por um lance, mas é impossível falar de Ceará x Bahia sem lembrar da bola na trave de Vina aos 47 do 2º tempo. Na Arena Castelão, neste sábado (20), o time alvinegro empatou em 1 a 1 com a marca amarga do quase: a jornada do herói do camisa 29 não aconteceu.

Ao isolar a jogada, o resultado é explicado por um tempo de cada time. O Vovô foi bem melhor no 1º tempo e abriu o placar com Lourenço, em rebote de pênalti. Na volta do intervalo, teve desempenho bem abaixo e viu o adversário crescer e empatar com justiça. Mesmo assim, teve chance de vencer.

Apesar do excesso de desfalques no time titular (Marcos Victor, Fabiano, Matheus Bahia, Richardson e Pedro Raul), a equipe se comportou bem no início, com uma marcação encaixada e partidaça de Fernando Sobral e Rafael Ramos. Assim, deixou o Bahia desconfortável e exerceu um plano de jogo.

O problema é a síndrome de recuar para defender o resultado, que não deu certo. É fato que há muita qualidade do outro lado, com um elenco milionário também, mas o Ceará se desencontrou, foi permisso e o gol se tornou questão de tempo: chegando logo aos 10 do 2º tempo, com Willian José.

No fim, deixa a sensação de que a leitura de Léo Condé não foi a ideal. Com Vina e Zanocelo juntos, perdeu força na marcação e precisou da posse de bola, o que não teve muito para funcionar. Como experimento, Pedro Henrique ficou centralizado na tentativa da transição, que também não existiu. Em contrapartida, Galeano e Paulo Baya participaram bem e indicaram de novo que são os titulares.

Alerta na Série A

Com o resultado, o Ceará seguiu na 11ª colocação da Série A, com 28 pontos. A chance de saltar na tabela ficou pelo caminho, em uma campanha que segue consistente, mas parece agora estagnado. Sem vencer há quatro partidas, o Vovô ainda perdeu força em casa: tem uma vitória em oito jogos.

Logo, o momento carece de atenção. Apesar dos times do Z-4 seguirem perdendo (Fortaleza e Vitória-BA até agora), o que evita que a distância para a zona de rebaixamento possa aumentar, há um risco de ceder colocações no Brasileirão para outros clubes que estão nesse segundo pelotão.

Por isso, voltar a vencer é uma necessidade. O próximo adversário será segunda-feira (29), às 20h, no Morumbis. Há tempo para Condé descansar o elenco, recuperar atletas e buscar mais soluções.