Ceará x Bahia: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O quarto duelo entre as equipes no ano marca a 24ª rodada do Brasileirão Série A

Escrito por
Samuel Conrado samuel.conrado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Galeano é o vice-artilheiro do Ceará no Brasileirão com cinco gols marcados, Pedro Raul tem dois a mais
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Ceará e Bahia entram em campo, neste sábado (20), às 18h30, em duelo que marca a 24ª rodada do Brasileirão Série A. Em situações distintas na tabela, as equipes querem retomar o caminho das vitórias na competição em jogo com clima de “revanche” para o lado alvinegro. O confronto acontece na Arena Castelão, em Fortaleza, que promete ter bom público para o clássico nordestino.

Jogada

De olho no Bahia, Condé faz trabalho com elenco dividido por setores

Jogada

Ceará aposta na psicologia para melhorar rendimento dos atletas | Jogada do Vozão #33

Jogada

Erick Pulga enfrenta o Ceará? Veja provável escalação do Bahia

Jogada

PM confirma proibição de organizadas de Ceará e Fortaleza em eventos esportivos

O Vozão volta a atuar depois de empatar em 2 a 2 com o Vasco, fora de casa, pela última rodada. A equipe de Léo Condé, que soma 27 pontos e ocupa a 11ª posição no Brasileirão, quer melhorar o retrospecto em casa, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos. O time alvinegro tem o clima de revanche depois de três derrotas para o adversário na temporada, em jogos realizados em Salvador.

Do outro lado, o Bahia disputa na parte de cima da tabela e quer entrar no G-4 da competição. O time de Rogério Ceni vem de eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense, além da derrota para o Cruzeiro, dentro de casa, na última semana. A equipe quer retomar o caminho dos triunfos para não perder a briga pelo primeiro pelotão da competição.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O Premiere transmite o duelo na televisão. Já o Diário do Nordeste, a rádio Verdinha FM 92.5 e o Youtube do Jogada farão a cobertura em tempo real.

VOZÃO PREPARADO

Depois de quatro atividades ao longo da semana, o Ceará tem, no mínimo, quatro mudanças em sua escalação em comparação com o último duelo. O Vozão tem cinco baixas certas, quatro do time inicial, com modificações principalmente no setor defensivo. Já no ataque, a disputa se intensificou depois do último duelo. 

Entre os desfalques, Fabiano Souza e Richardson cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo e devem ser substituídos por Rafael Ramos e Fernando Sobral, respectivamente. Enquanto isso, Marcos Victor e Matheus Bahia, por força de contrato, não podem encarar o Esquadrão Tricolor. Assim, Marllon e Nícolas devem retornar ao time principal neste sábado.

Outra baixa fica por conta de Rodriguinho, que foi expulso no jogo contra o Vasco. O ataque alvinegro pode ter novamente Paulo Baya na ponta-esquerda, ao lado de Galeano e Pedro Raul, dupla que soma 12 dos 21 gols marcados pelo Vozão na Série A.

O duelo diante do tricolor baiano é a oportunidade do Ceará melhorar seu rendimento em casa, já que o time vem numa sequência de uma vitória nos últimos seis jogos em casa. Destaque nas últimas partidas entre os titulares, o meio-campista Lourenço ressaltou a importância dos três pontos com o apoio do torcedor.

"Quando deixamos de somar pontos em casa, começamos a trazer uma coisa ruim. Melhoramos fora de casa, mas sabemos que precisamos voltar a vencer em casa. Esses pontos vão fazer a diferença para nós. Esperamos voltar a vencer diante do Bahia para dar sequência ao campeonato", destaca o meio-campista.
Lourenço
Meio-campista do Ceará

ESQUADRÃO COM PROBLEMAS

Adversário do Vozão nesta noite, o Bahia pode ter até oito desfalques para o compromisso na Arena Castelão. A lista de lesionados tem o goleiro João Pedro, os zagueiros David Duarte e Kanu, os volantes Erick e Caio Alexandre e os atacantes Ruan Pablo, Ademir e Erick Pulga. Os atletas seguem tratando lesões no departamento médico tricolor. 

Rogério Ceni teve quatro dias de preparação depois de perder para o Cruzeiro, de virada, por 2 a 1, na última segunda-feira, em plena Arena Fonte Nova. Fora de casa, a equipe tem o sexto melhor aproveitamento na série A, com 12 pontos somados em 10 jogos. O time tricolor soma 3 triunfos, 3 empates e 4 derrotas.

Apesar das baixas, o atacante Tiago, algoz na Copa do Nordeste, é um retorno para o confronto no Gigante da Boa Vista. Em meio a tantos problemas na escalação, Ceni avaliou o duelo na Arena Castelão para não largar a briga pelo G-4 do Brasileirão.

“Não é que faltam jogadores, infelizmente perdemos os dois pontas titulares por um bom período, inclusive com uma nova lesão do Pulga. Espero que em breve o Ademir esteja com a gente, o Pulga no mês que vem. Lucho também faz falta. Tivemos a estreia do Sanabria, coisa mais positiva no dia, mas na reta final tivemos que improvisar o Michel (Araújo), que ganha a jogada no lance do gol”.
Rogério Ceni
Técnico do Bahia

A equipe tem o 7° melhor ataque da competição, com 29 gols marcados em 21 partidas. O destaque na artilharia fica por conta de Luciano Juba com cinco tentos assinalados, seguido por Michel Araújo com quatro bolas na rede. 

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nícolas; Fernando Sobral, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Bahia: Ronaldo; Santi Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky (Michel Araujo); Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

CEARÁ X BAHIA | FICHA TÉCNICA

Competição: 24ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE) 

Data: 20/09/2025 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

ARBITRAGEM

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Assistente 2: Schumacher Marques Gomes (PB)

Quarto árbitro: Kleber Ariel Goncalves Silva (PR)

Árbitro de vídeo (VAR): Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)



 

