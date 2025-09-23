Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Na reapresentação do Ceará, Pedro Raul segue tratamento de lesão, mas ainda não há descarte

Centroavante titular do Vovô fez trabalhos apenas na fisioterapia, mas deve ser reavaliado antes da viagem para São Paulo, marcada para domingo (28)

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 22:33)
Jogada
Legenda: Pedro Raul será reavaliado no sábado (27), para saber se tem condições de jogo
Foto: Felipe Santos/Ceará

Na reapresentação do Ceará, o atacante Pedro Raul, que desfalcou o Vovô contra o Bahia, não fez nenhum trabalho em campo. O camisa 9 seguiu na fisioterapia e um retorno para a partida contra o São Paulo, na próxima segunda-feira (29) ainda é incerto.

Não há, no entanto, um descarte da participação dele na partida contra o time paulista até aqui e a comissão técnica deve aguardar até o último momento para saber se terá condições de relacionar o artilheiro do time na temporada 2025.

Pedro Raul sentiu dores na região de musculatura do psoas (músculo que conecta a coluna vertebral com a coxa) na quinta-feira passada. Um exame de imagem confirmou a presença de edema.

O local da lesão é considerado sensível, o que pode exigir um tempo maior de recuperação. O centroavante deve ser reavaliado na véspera do embarque da delegação alvinegra para São Paulo, marcado para domingo. Até lá, o atleta ainda tem quatro dias para responder ao tratamento.

Caso o camisa 9 não ganhe condição de jogo, Léo Condé terá duas baixas no ataque. Além dele, o comandante alvinegro não contará com Aylon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, estarão de volta os laterais Fabiano Souza e Matheus Bahia, o zagueiro Marcos Victor, o volante Richardson e o atacante Rodriguinho. O meia Lucas Mugni também tem expectativa de aparecer novamente na lista de relacionados.

Veja também

teaser image
Alexandre Mota

Quem é o melhor substituto de Pedro Raul no Ceará?

 

Assuntos Relacionados
Pedro Raul segue no DM

Jogada

Na reapresentação do Ceará, Pedro Raul segue tratamento de lesão, mas ainda não há descarte

Centroavante titular do Vovô fez trabalhos apenas na fisioterapia, mas deve ser reavaliado antes da viagem para São Paulo, marcada para domingo (28)

Brenno Rebouças Há 1 hora
jogadores de fortaleza e vitória

Jogada

Veja como o Fortaleza pontuou contra os adversários diretos do Z-4 no Brasileirão

Equipe enfrenta o Sport na próxima rodada

Crisneive Silveira 23 de Setembro de 2025
atleta

Jogada

Ceará se reapresenta e inicia treinamento com foco no São Paulo

Equipes se

Redação 23 de Setembro de 2025
ex-atleta do tênis de mesa.

Jogada

Ídolo do tênis de mesa, Hugo Hoyama sofre infarto e passa por cirurgia

O ex-mesatenista tem dez medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos

Redação 23 de Setembro de 2025
Foto de Vinícius Jr, jogador do Real Madrid

Jogada

Levante x Real Madrid: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Equipes se enfrentam em jogo da La Liga

Redação 23 de Setembro de 2025
Imagem dos atletas do Liverpool

Jogada

Liverpool x Southampton: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Equipes se enfrentam na Copa da Liga Inglesa

Redação 23 de Setembro de 2025