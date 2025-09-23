Na reapresentação do Ceará, Pedro Raul segue tratamento de lesão, mas ainda não há descarte
Centroavante titular do Vovô fez trabalhos apenas na fisioterapia, mas deve ser reavaliado antes da viagem para São Paulo, marcada para domingo (28)
Na reapresentação do Ceará, o atacante Pedro Raul, que desfalcou o Vovô contra o Bahia, não fez nenhum trabalho em campo. O camisa 9 seguiu na fisioterapia e um retorno para a partida contra o São Paulo, na próxima segunda-feira (29) ainda é incerto.
Não há, no entanto, um descarte da participação dele na partida contra o time paulista até aqui e a comissão técnica deve aguardar até o último momento para saber se terá condições de relacionar o artilheiro do time na temporada 2025.
Pedro Raul sentiu dores na região de musculatura do psoas (músculo que conecta a coluna vertebral com a coxa) na quinta-feira passada. Um exame de imagem confirmou a presença de edema.
O local da lesão é considerado sensível, o que pode exigir um tempo maior de recuperação. O centroavante deve ser reavaliado na véspera do embarque da delegação alvinegra para São Paulo, marcado para domingo. Até lá, o atleta ainda tem quatro dias para responder ao tratamento.
Caso o camisa 9 não ganhe condição de jogo, Léo Condé terá duas baixas no ataque. Além dele, o comandante alvinegro não contará com Aylon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, estarão de volta os laterais Fabiano Souza e Matheus Bahia, o zagueiro Marcos Victor, o volante Richardson e o atacante Rodriguinho. O meia Lucas Mugni também tem expectativa de aparecer novamente na lista de relacionados.
