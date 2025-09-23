Na reapresentação do Ceará, Pedro Raul segue tratamento de lesão, mas ainda não há descarte

Na reapresentação do Ceará, o atacante Pedro Raul, que desfalcou o Vovô contra o Bahia, não fez nenhum trabalho em campo. O camisa 9 seguiu na fisioterapia e um retorno para a partida contra o São Paulo, na próxima segunda-feira (29) ainda é incerto.

Não há, no entanto, um descarte da participação dele na partida contra o time paulista até aqui e a comissão técnica deve aguardar até o último momento para saber se terá condições de relacionar o artilheiro do time na temporada 2025.

Pedro Raul sentiu dores na região de musculatura do psoas (músculo que conecta a coluna vertebral com a coxa) na quinta-feira passada. Um exame de imagem confirmou a presença de edema.

O local da lesão é considerado sensível, o que pode exigir um tempo maior de recuperação. O centroavante deve ser reavaliado na véspera do embarque da delegação alvinegra para São Paulo, marcado para domingo. Até lá, o atleta ainda tem quatro dias para responder ao tratamento.

Caso o camisa 9 não ganhe condição de jogo, Léo Condé terá duas baixas no ataque. Além dele, o comandante alvinegro não contará com Aylon, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, estarão de volta os laterais Fabiano Souza e Matheus Bahia, o zagueiro Marcos Victor, o volante Richardson e o atacante Rodriguinho. O meia Lucas Mugni também tem expectativa de aparecer novamente na lista de relacionados.