Ceará terá desfalques e retornos para duelo contra o São Paulo; veja

Equipes se enfrentam no Morumbis

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Aylon, atacante do Ceará.
Foto: Ismael Soares/SVM

Depois de empatar com o Bahia, o Ceará vira o foco para o São Paulo. Léo Condé terá pelo menos três desfalques para a disputa fora de casa. No entanto, o treinador contará com retornos importantes. As equipes se enfrentam na segunda-feira (29), a partir das 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. 

O atacante Aylon está suspenso da partida após levar o terceiro cartão amarelo diante do time baiano, no empate em 1 a  1 na Arena Castelão. Em boletim médico divulgado neste sábado (20), o clube informou que Pedro Raul, artilheiro do time, apresentou edema na região do quadril e é dúvida para o confronto. O atleta já segue em tratamento fisioterápico. Já o camisa 10, Lucas Mugni, está em fase final de transição após se recuperar de lesão na posterior da coxa direita. 

O Ceará, no entanto, terá cinco retornos importantes: Fabiano Souza, Richardson e Rodriguinho voltam a ficar à disposição após cumprirem suspensão. Matheus Bahia e Marcos Victor também retornam. A dupla não entrou em campo contra o Bahia por força contratual. 

O Alvinegro está em 11º lugar na tabela, com 28 pontos. Já o São Paulo está em 7º lugar, com 35 somados. As equipes se enfrentam no Estádio Morumbis, em duelo válido pela 25ª rodada da Série A.

