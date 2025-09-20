Diário do Nordeste
Pedro Raul sofre lesão no Ceará e vira desfalque na Série A

Artilheiro do Vovô não foi escalado para o jogo contra o Bahia

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Pedro Raul durante jogo do Ceará
Foto: Davi Rocha/SVM

Pedro Raul, atacante do Ceará, sofreu uma lesão muscular e virou desfalque para o jogo contra o Bahia, neste sábado (20). A informação foi confirmada pelo próprio clube, em boletim do departamento médico. Aylon foi o escolhido como centroavante titular.

“Durante a semana de treinamentos, atleta apresentou dores na região de musculatura da região do quadril. Exame de imagem confirmou a presença de edema na região. Está em tratamento com a fisioterapia”, disse o boletim médico do Vovô.

O clube não confirmou o tempo de recuperação de Pedro Raul e o jogador seguirá em tratamento no departamento médico até reunir condições de voltar às atividades em campo. O meia Lucas Mugni, também desfalque, está em fase final de transição.

Além da dupla, o Ceará tem outros cinco desfalques nesta partida. Fabiano Souza, Richardson e Rodriguinho estão suspensos, enquanto Matheus Bahia e Marcos Victor não podem enfrentar o Bahia por força contratual.

