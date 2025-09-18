Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará aposta na psicologia para melhorar rendimento dos atletas | Jogada do Vozão #33

O Jogada do Vozão bateu papo com o psicólogo do Ceará, Ricardo Ângelo, que atua com o elenco de Léo Condé

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:38)
Jogada
Legenda: Mestre em Psicologia do Esporte, Ricardo Ângelo é o psicólogo que atua diretamente com o departamento de futebol do Ceará
Foto: Matheus Pereira/CearáSC

O rendimento do Ceará em campo é um reflexo da atuação de profissionais de diversas áreas nos bastidores do clube, inclusive com o uso da Psicologia do Esporte. O impacto do cuidado da saúde mental no desempenho dos jogadores é tido como fundamental pelo departamento de futebol do Vozão. Com isso, o Jogada do Vozão bateu papo com o psicólogo do Ceará, Ricardo Ângelo, que destacou sua atuação dentro dos muros de Carlos de Alencar Pinto.

Sob comando de Samuel Conrado, a conversa teve ainda participação de Alexandre Mota. O episódio destaca, para além da trajetória profissional de Ricardo Ângelo, o seu papel no desenvolvimento do clube nas competições ao longo da temporada.

ASSISTA O EPISÓDIO

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM 92.5.

Assuntos Relacionados
Ricardo Ângelo é o entrevistado do Jogada do Vozão

Jogada

Ceará aposta na psicologia para melhorar rendimento dos atletas | Jogada do Vozão #33

O Jogada do Vozão bateu papo com o psicólogo do Ceará, Ricardo Ângelo, que atua com o elenco de Léo Condé

Redação Há 33 minutos
Rodger Raniery candidato Ferroviário

Jogada

Procurador Geral do TJDF renuncia para concorrer à presidência do Ferroviário

Rodger Raniery já estava licenciado do cargo, mas decidiu encerrar de vez o vínculo com o tribunal para ser candidato na eleição coral

Brenno Rebouças Há 54 minutos
Foto de Josh Allen, jogador do Buffalo Bills, durante jogo contra o Jacksonville Jaguars na NFL

Jogada

Miami Dolphins x Buffalo Bills na NFL: veja onde assistir

Veja como assistir ao vivo ao jogo do Thursday Night Football

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Da'Shawn Hand durante Jacksonville Jaguars x Miami Dolphins

Jogada

Jogos de hoje na NFL: onde assistir nesta quinta-feira (18)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Lamar Jackson, jogador do Baltimore Ravens, durante jogo na NFL

Jogada

Jogos da NFL na TV: onde assistir partidas da Semana 3

Confira canais que vão transmitir ao vivo os jogos da NFL

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de jogadores comemorando gol do São Paulo, que joga fora de casa contra a LDU na ida das quartas da Libertadores

Jogada

LDU x São Paulo na Libertadores: onde assistir e horário

Veja também as escalações para as quartas de final da Libertadores

Daniel Farias Há 1 hora