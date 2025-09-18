Ceará aposta na psicologia para melhorar rendimento dos atletas | Jogada do Vozão #33

O rendimento do Ceará em campo é um reflexo da atuação de profissionais de diversas áreas nos bastidores do clube, inclusive com o uso da Psicologia do Esporte. O impacto do cuidado da saúde mental no desempenho dos jogadores é tido como fundamental pelo departamento de futebol do Vozão. Com isso, o Jogada do Vozão bateu papo com o psicólogo do Ceará, Ricardo Ângelo, que destacou sua atuação dentro dos muros de Carlos de Alencar Pinto.

Sob comando de Samuel Conrado, a conversa teve ainda participação de Alexandre Mota. O episódio destaca, para além da trajetória profissional de Ricardo Ângelo, o seu papel no desenvolvimento do clube nas competições ao longo da temporada.

ASSISTA O EPISÓDIO

