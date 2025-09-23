Diário do Nordeste
Ceará se reapresenta e inicia treinamento com foco no São Paulo

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Richardson durante treino.
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará realizou o primeiro treinamento após o empate contra o Bahia, na Série A do Brasileiro. Sob comando de Léo Condé, o grupo se reapresentou nesta terça-feira (23), no CT de Porangabuçu, já com foco no confronto diante do São Paulo. 

O treinador comandou um treino coletivo com atletas que entraram em campo na partida diante do time baiano e aqueles que não jogaram. O grupo ainda vai realizar mais cinco dias de atividades com bola. 

O Vovô está em 11º na tabela O Alvinegro volta a campo na segunda-feira (29), quando enfrenta o São Paulo, no Morumbis. O duelo, válido pela 25ª rodada da competição, terá início às 20h (de Brasília).

 

