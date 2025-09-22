Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Em 2025, Léo Condé tem maior sequência sem vitórias no Ceará desde que assumiu o time

Última vitória do Alvinegro ocorreu em agosto

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Léo Condé, técnico do Ceará.
Foto: Kid Junior/SVM

Léo Condé vive a pior sequência no Ceará desde que assumiu o clube: cinco confrontos sem vitórias. O time não vence há mais de um mês. Desde 2024 no comando do Alvinegro de Porangabuçu, o técnico já comandou o clube em 45 partidas nesta temporada. Ao todo, são 90 jogos defendendo a camisa alvinegra.

O profissional chegou ao clube em junho de 2024 para substituir Wagner Mancini. O duelo de estreia foi contra o Santos, pela Série B do Brasileiro. Na época, sob comando do novo treinador, o Vovô alavancou a campanha no restante da temporada e, com ele, o time não passou de duas partidas sem vitórias. Ao todo, foram três sequências desta forma. 

Já neste ano, o grupo chegou a maior sequência sem vitórias desde a chegada do treinador. Entre Copa do Nordeste e Série A, são cinco partidas sem somar três pontos. O último resultado positivo do grupo foi diante do Bragantino (1 a 0), em casa, no dia 16 de agosto, pelo Brasileiro.

Em seguida, o time foi derrotado pelo Bahia na semifinal da Copa do Nordeste. Depois, empatou com Grêmio, foi derrotado pelo Juventude e teve duas novas igualdades diante de Vasco e Bahia. Desta vez, pelo torneio nacional.

O Ceará volta a campo na segunda-feira (29), quando enfrenta o São Paulo em mais uma rodada da Série A. O duelo terá início às 20h (de Brasília), no Morumbis.


2024

Série B

  • Ceará 0 - 1 Santos
  • Paysandu 2 - 1 Ceará

 

  • Goiás 2 - 1 Ceará
  • Ceará 1 - 2 Mirassol

 

  • Chapecoense 2 - 1 Ceará
  • Coritiba 3 - 1 Ceará

 

2025


Copa do Nordeste

  • Bahia 1 - 0 Ceará (semifinal)

Série A

  • 21ª rodada - Grêmio 0 - 0 Ceará
  • 22ª rodada - Ceará 0 - 1 Juventude
  • 23ª rodada - Vasco 2 - 2 Ceará
  • 24ª rodada - Ceará 1 - 1 Bahia

Veja também

teaser image
Jogada

Ceará terá desfalques e retornos para duelo contra o São Paulo; veja

teaser image
Jogada

Em jogo movimentado, Ceará e Bahia empatam em 1x1 no Castelão pela Série A

Assuntos Relacionados
técnico do ceara

Jogada

Em 2025, Léo Condé tem maior sequência sem vitórias no Ceará desde que assumiu o time

Última vitória do Alvinegro ocorreu em agosto

Crisneive Silveira Há 1 hora
jogadores

Jogada

Fortaleza é vice-campeão da Taça Brasil de Futsal após ser superado pelo Ser Santiago-RS

Equipe foi derrotada pelo Ser Santiago-RS

Redação Há 1 hora
ex-jogador de futebol

Jogada

Neneca, ex-goleiro, morre aos 45 anos após infarto durante jogo de futebol

Ex-atleta ganhou títulos nacionais

Redaçãp Há 2 horas
Eleições no Ferroviário bastidores

Jogada

Eleições no Ferroviário: segunda chapa é registrada para concorrer à presidência do clube

Pleito está marcado para novembro

Redação 22 de Setembro de 2025

Jogada

Cearense feminino: veja tabela detalhada dos jogos da 1º rodada

Competição tem início neste sábado (27)

Crisneive Silveira 22 de Setembro de 2025
jogador de futebol perde gol embaixo da trave

Jogada

VÍDEO: Bizarro! Sem marcação, jogador perde gol em cima da linha, na Copa Santa Catarina

Lance ocorreu aos 19 minutos do primeiro tempo

Redação 22 de Setembro de 2025