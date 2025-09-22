Em 2025, Léo Condé tem maior sequência sem vitórias no Ceará desde que assumiu o time

Léo Condé vive a pior sequência no Ceará desde que assumiu o clube: cinco confrontos sem vitórias. O time não vence há mais de um mês. Desde 2024 no comando do Alvinegro de Porangabuçu, o técnico já comandou o clube em 45 partidas nesta temporada. Ao todo, são 90 jogos defendendo a camisa alvinegra.

O profissional chegou ao clube em junho de 2024 para substituir Wagner Mancini. O duelo de estreia foi contra o Santos, pela Série B do Brasileiro. Na época, sob comando do novo treinador, o Vovô alavancou a campanha no restante da temporada e, com ele, o time não passou de duas partidas sem vitórias. Ao todo, foram três sequências desta forma.

Já neste ano, o grupo chegou a maior sequência sem vitórias desde a chegada do treinador. Entre Copa do Nordeste e Série A, são cinco partidas sem somar três pontos. O último resultado positivo do grupo foi diante do Bragantino (1 a 0), em casa, no dia 16 de agosto, pelo Brasileiro.

Em seguida, o time foi derrotado pelo Bahia na semifinal da Copa do Nordeste. Depois, empatou com Grêmio, foi derrotado pelo Juventude e teve duas novas igualdades diante de Vasco e Bahia. Desta vez, pelo torneio nacional.

O Ceará volta a campo na segunda-feira (29), quando enfrenta o São Paulo em mais uma rodada da Série A. O duelo terá início às 20h (de Brasília), no Morumbis.



2024

Série B

Ceará 0 - 1 Santos

Paysandu 2 - 1 Ceará

Goiás 2 - 1 Ceará

Ceará 1 - 2 Mirassol

Chapecoense 2 - 1 Ceará

Coritiba 3 - 1 Ceará

2025



Copa do Nordeste

Bahia 1 - 0 Ceará (semifinal)

Série A

21ª rodada - Grêmio 0 - 0 Ceará

22ª rodada - Ceará 0 - 1 Juventude

23ª rodada - Vasco 2 - 2 Ceará

24ª rodada - Ceará 1 - 1 Bahia