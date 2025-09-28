Diário do Nordeste
Grêmio ganha do Vitória em resultado bom para Fortaleza e Ceará; entenda

Veja o cenário para os times cearenses

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Grêmio vence Vitória diante da torcida.
Foto: FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O Grêmio ganhou do Vitória por 3 a 1, na manhã deste domingo (28), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em resultado que foi bom para Fortaleza e Ceará.

Isso porque o time baiano permanece com 22 pontos e não aumenta a pontuação do primeiro time na zona de rebaixamento, que é tido como o número de corte para escapar da degola.

De quebra, o Vitória foi ultrapassado pelo Juventude, que empatou em 1 a 1 com o Internacional, no sábado (27), e também chegou aos 22 pontos - sendo agora o 17º colocado, primeiro time dentro do Z-4.

Além disso, o Rubro-Negro tem 25 jogos, um a mais que o Fortaleza, que chegou aos 21 pontos após superar o Sport, por 1 a 0. Com isso, o Leão do Pici pode ultrapassar o rival nordestino em caso de triunfo na partida adiada que ainda tem a realizar.

Com a vitória, o Grêmio chegou aos 32 pontos, saltou para a 8ªcolocação e disparou na luta pela permanência.

