Pici e CT Ribamar Bezerra: Mudanças ao longo da história | Jogada do Leão #32

O Fortaleza vem passando mudanças estruturais no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, e no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Tudo isso envolve planejamento, financeiro, aquisição de novos atletas, um espaço amplo e que é todo organizado pelo Setor de Patrimônio do clube.

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, com a participação do diretor de patrimônio do Fortaleza, Rodrigo Monteiro, que explica os processos de modificação, as novidades e outros detalhes sobre este assunto.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h30, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo YouTube do Jogada e no Spotify.

ASSISTA AO VÍDEO: