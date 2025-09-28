Gol agachado de jogador do Floresta garante vitória na Série C; veja lance
Equipe enfrentou o São Bernardo no quadrangular do acesso
O Floresta assumiu a liderança do Grupo B após conquistar a primeira vitória na segunda fase da Série C. As equipes se enfrentaram na quarta rodada do quadrangular na luta pelo acesso à Segunda Divisão nacional. Jeam marcou o único gol da partida realizada neste domingo (28), no Estádio Primeiro de Maio. Agachado, o camisa 9 não desperdiçou a oportunidade e marcou de cabeça.
O lance ocorreu aos 36 minutos do segundo tempo, quando o São Bernardo era melhor na partida. Martinelli deu um chutão na direção do goleiro Júnior Oliveira, que espalmou. A bola sobrou para Ludke, que fez uma cruzamento para a grande área e chegou em Jeam. O camisa 9 se agachou e desviou de cabeça para balançar as redes adversárias.
O Floresta volta a campo no próximo domingo (5), quando recebe o Londrina. O duelo, válido pela quinta rodada da segunda fase, será no Estádio Domingão, a partir das 16h30 (de Brasília).
