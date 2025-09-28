Diário do Nordeste
Floresta vence o São Bernardo fora de casa e fica perto de acesso à Série B

Verdão da Vila conquistou primeira vitória no quadrangular final da Série C

Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 21:00)
Jogada
Legenda: Jogadores do Floresta comemoram primeira vitória no quadrangular final
Foto: Leandro Leite/Floresta

O Floresta venceu a primeira partida no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo (28), o Verdão da Vila bateu o São Bernardo por 1 a 0, no estádio Primeiro de Maio, interior paulista, e ficou perto de conquistar o sonhado acesso à Série B.

Com este resultado, o Floresta assumiu a liderança do Grupo B da competição, com seis pontos conquistados. Já o São Bernardo segue com três pontos e está na lanterna da chave.

O gol do jogo foi marcado por Jeam, aos 35 minutos do 2º tempo, aproveitando cruzamento de Mateus Ludk após rebote do goleiro Júnior Oliveira em finalização de Martinelli. Este foi o primeiro gol do Verdão após quatro jogos no quadrangular final da Série C.

Autor de defesas importantes, o goleiro Dheimison foi um dos grandes destaques da vitória cearense.

Agora, o time cearense pode, dependendo de outros resultados, conquistar o acesso à Série B já na próxima rodada, quando enfrentará o Londrina, no domingo (5), às 16h30min, no Estádio Domingão, em Horizonte.

